Ja es pot gaudir de l’espectacle natural de la brama del cérvol en diferents punts del Pirineu

Cérvol durant la brama. Autor: Jesús-Pau Vázquez Vilardell

Des d’aquest passat cap de setmana s’obren els serveis d’informació per a donar a conèixer la brama del cérvol al Parc Natural de l’Alt Pirineu, i també a les reserves nacionals de caça de l’Alt Pallars i de Boumort. Al Parc Natural del Cadí-Moixeró i la Reserva Nacional de Caça del Cadí, el servei estarà disponible a partir del dia 20 de setembre.

Per mitjà d’aquests serveis, s’ofereixen pautes d’actuació per a observar aquest fenomen de manera segura sense alterar la tranquil·litat de l’espècie, cosa que afavoreix l’ecoturisme i la seva desestacionalització. La brama del cérvol és la manifestació del zel d’aquesta espècie, un espectacle natural que té lloc des de mitjan setembre fins a mitjan octubre. Els cérvols cerquen les femelles i bramen de manera espectacular, especialment a primera i última hora del dia, per a intentar atreure el màxim nombre de femelles.

Al Parc Natural de l’Alt Pirineu i a la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars hi haurà tres punts d’observació gratuïts a les Ares, Alós d’Isil i Cerbi. Estaran oberts tots els dissabtes i diumenges d’aquest mes de setembre des de trenc d’alba fins a les 11 hores, i de les 17 hores fins que es faci fosc. El mes d’octubre, els punts d’observació estaran actius els caps de setmana del 5 i el 6 i del 12 i el 13. També s’ofereixen visites guiades per a grups reduïts per mitjà dels guies intèrprets acreditats del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Així mateix, el 15 de setembre i en el marc de l’Estratègia de la Carta Europa de Turisme Sostenible que el Parc i els 18 municipis de la seva àrea d’influència van obtenir a finals de l’any passat, s’ha organitzat una jornada de portes obertes en el punt d’observació de Cerbi adreçada exclusivament a agents turístics del territori per a millorar la qualitat de la informació i del servei que ofereixen aquestes empreses en relació amb aquest fenomen natural.

Al Parc Natural del Cadí-Moixeró i a la Reserva Nacional de Caça del Cadí el servei obrirà a partir del dia 20 de setembre. Enguany, com a novetat, a més dels punts habituals al xalet del coll de Pal i a Castellar de n’Hug, se n’ha afegit un altre a Comaoriola. Per a accedir als punts d’observació, properament es podrà fer reserva prèvia mitjançant el web www.bramacadi.cat. El servei, que és gratuït, estarà disponible els dies 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 i 29 de setembre i l’1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 i 13 d’octubre.





Nou punt d’informació a la Reserva Nacional de Caça de Boumort

La Reserva Nacional de Caça de Boumort és una altra de les zones on es pot gaudir de la brama del cérvol. Aquest any, com a novetat, a més del punt d’informació que hi al Mirador de Fites, se n’afegeix un altre al centre de la Pessonada.

El punt del Mirador de Fites estarà obert els dies 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28 i 29 de setembre i 5, 6, 12, 13, 19 i 20 d’octubre. L’horari d’atenció al públic en aquest punt durant el mes de setembre serà de les 8 a les 20 hores, excepte el 24 de setembre, en què estarà obert de 8 a 14 hores. A l’octubre també estarà obert de 8 a 20 hores, menys el dia 20, en què l’horari d’atenció al públic serà de 8 a 14 hores. L’accés és lliure i gratuït.

El nou punt del centre de la Pessonada obert des del mes d’agost estarà actiu fins a finals d’octubre. Aquest nou punt d’informació, promogut pel Departament català d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Ajuntament de Conca de Dalt, s’ubica a l’edifici de l’antic estudi de la Pessonada, rehabilitat l’any 2022 pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de Conca de Dalt gràcies al fons FEDER. Coincidint amb l’inici de la temporada de la brama, a més del suport i la informació que s’hi ofereix per a planificar la vostra visita, també s’hi ha instal·lat una exposició i un audiovisual sobre la Reserva Nacional de Caça de Boumort i altres elements d’interès situats a l’entorn de Pessonada.