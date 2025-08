La Seu invertirà 240.000 euros en rehabilitar el carrer Major

Porxos del carrer Major de la Seu d’Urgell (arxiu)

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat l’adjudicació dels treballs de rehabilitació integral del carrer Major. L’actuació comportarà una inversió que ascendeix als 238.612 euros. Les obres s’han concedit a l’empresa urgellenca Stiu 3000 SLU i començaran al final d’aquest estiu.

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, destaca que aquesta intervenció “permetrà un embelliment intensiu d’aquest carrer que conforma una de les parts més importants del Centre Històric i una de les ànimes de la Seu”. Barrera recorda que ara mateix és “necessari embellir-lo en diferents àmbits, com ara l’enllumenat i els porxos, dos elements clau de visibilitat”. En el cas de la zona porxada, la previsió és revisar-la de dalt a baix: des de l’inici del carrer davant la plaça dels Oms fins a la cruïlla amb Fra Andreu Capella.

Una altra millora necessària que s’abordarà amb aquests treballs és la de la sonorització per a actes i esdeveniments. I també en l’apartat tècnic, es reforçarà els punts de llum per a la connexió elèctrica per a fires i mercats. L’objectiu és fer una instal·lació “que duri molts i molts anys, fins que no es quedi obsoleta, per a donar un aspecte especial un dels nostres carrers més importants”, detalla Joan Barrera.

Quant a l’enllumenat, la voluntat de l’Ajuntament és començar-ne la renovació enguany, tot i que depèn de la disponibilitat del material previst per part del subministrador. Mentrestant ja s’avançarà en el treball de repintat dels porxos, el qual es vol començar aquest mes vinent o, com a molt tard, a l’octubre. El conjunt d’actuacions tindran una durada d’uns quatre mesos.

L’alcalde de la Seu d’Urgell assenyala que d’aquesta manera l’Ajuntament vol mostrar que “la millora dels carrers ha estat i és una de les nostres prioritats, perquè la Seu llueixi al màxim, com no ho hauria hagut de deixar de fer”. Per això, ja s’han fet d’altres adjudicacions en la mateixa línia, com ara el contracte per al manteniment de la via pública, l’actuació prevista a l’inici del carrer de la Regència d’Urgell i la remodelació que s’està fent aquest estiu a la vorera del tram de Cinyell Verd que passa pel camí de la Palanca i per la vora del riu Segre. Barrera conclou que es vol “invertir en l’adequació de l’espai públic després de molts anys sense fer-se”.