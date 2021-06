La Seu i l’Alt Urgell es mantenen en nivells baixos d’incidència del coronavirus

La Seu d’Urgell i el conjunt de l’Alt Urgell es mantenen en nivells baixos d’incidència del coronavirus, segons l’actualització de dades que ha publicat aquest dilluns el president de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega. El centre mèdic urgellenc segueix sense cap ingressat per COVID-19.

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu té el risc de rebrot a només 6 punts, pràcticament igual que dimecres passat, quan va tocar fons en situar-se a 5. El mateix passa amb la velocitat de transmissió (Rho7), que és a 0,42. A nivell comarcal, aquests dos índexs estan respectivament a 22 i a 0,85, també força per sota del límit recomanat. El percentatge de positius als nous tests segueix en nivells mínims (1,85%).

L’única dada negativa és que, just el dia que finalitza el curs lectiu, hi ha 2 grups escolars i 3 grups extraescolars confinats, cosa que ha fet que repuntin el nombre de casos actius i de contactes directes aïllats.

Pel que fa a la vaccinació, fins ara han rebut la primera dosi 9.754 habitants de l’Alt Urgell (49,4% de la població); i la pauta completa, 5.994 (35%). La darrera setmana s’ha administrat prop de 1.500 noves dosis a la comarca, entre primeres i segones cites. Ja s’ha començat a atendre la franja d’entre 35 i 39 anys (de moment, un 5% d’aquesta població), mentre que a la de 40 a 44 anys ja se supera el 45%; i a la de 45 a 49 anys, s’és a prop del 60%.

Tot i això, des del personal sanitari segueixen demanant que tothom es vacuni, a mesura que es crida la seva franja d’edat, per garantir el màxim possible de protecció davant de la possible arribada de noves variants del virus com la Delta. El Sant Hospital recorda que hi ha places disponibles i que continua en plena activitat el punt de vacunació massiva de la Pista Polivalent. La inscripció prèvia es pot fer al web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, les dades actuals també són bones, amb un risc de rebrot de només 44 punts, tot i un repunt de la Rho7 (1,44), causat sobretot per l’augment a l’Aran i a l’Alta Ribagorça, on en tots dos casos aquest índex és a 1,71. A més a més, a l’Alta Ribagorça la Rho7 ha pujat a 193 punts, per l’aparició de positius a la Vall de Boí.

En canvi, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà estan a nivells mínims, amb el risc de rebrot per sota de 10 punts i la velocitat de transmissió per sota de 0,50 en tots tres casos. Entre els quatre hospitals pirinencs hi segueix havent en total només 2 ingressats.

A la mitjana de Catalunya, l’evolució també és favorable, amb la Rho7 just per sota el límit (0,99), el risc de rebrot a 84 punts i la positivitat al 3,44%. La darrera setmana ha seguit baixant el nombre d’ingressats als hospitals, tant a planta (473) com a les UCI (149). Més de 3,7 milions de catalans han rebut almenys una dosi del vaccí.