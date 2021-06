L’oci a llarg termini és molt important per a mantenir la salut mental. És necessari per tenir la ment clara i poder descansar de les tensions de la vida quotidiana. És important perquè atorga un flux d’energia a la persona. A més de ser una forma d’ocupar el temps lliure, és una forma de socialitzar-se, de crear noves amistats i d’estar amb la família. Es podria resumir com un conjunt d’ocupacions a les quals l’individu pot lliurar-se de manera completament voluntària després d’haver-se alliberat de les seves obligacions professionals, familiars i socials. Per descansar, divertir-se i sentir-se relaxat per perfeccionar la seva formació desinteressada, o per participar voluntàriament a la vida social de la seva comunitat.

També dir què es distingeixen dos tipus d’oci, el passiu i l’actiu, el primer és aquell que no aporta res a posteriori, com pot ser veure la televisió. No requereix cap esforç per part nostra, simplement passar les hores mortes. En canvi, el segon, és aquell en el que invertim temps i dedicació per desenvolupar-nos personalment i en el que podem potenciar la nostra creativitat. Per exemple: estudiar o fer esport. D’aquí la importància de l’oci.

Sabent l’efecte regenerador que té sobre el nostre organisme, es podria afirmar que té una relació directa i inversa amb l’estrès. A major oci, menor estrès. Aquest és el motiu de la creació de les vacances, per prevenir l’estrès i altres patologies. No obstant això, encara sabent aquesta relació, cada vegada hi ha més gent diagnosticada de depressió i ansietat. A causa del ritme de vida consumista que portem a l’actualitat, moltes persones han demanat préstecs als quals no poden fer front i han hagut d’accedir a una segona feina o fer hores extres. Com a conseqüència, no desconnecten i acaben esgotades. No se’n adonen del preu tan elevat que estan pagant per no escoltar el seu cos, aquest obeeix a la ment i si aquesta no descansa, el posarà malalt per a obligar a la persona a descansar.

