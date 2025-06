La Seu i l’Alt Urgell enceten la campanya “Amb respecte, guanyem”, per a evitar la discriminació en el món de l’esport

Presentació de la campanya ‘Amb respecte, guanyem’

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i l’Oficina Jove posen en marxa la campanya ‘Amb respecte, guanyem’, amb què es vol augmentar la conscienciació per la no discriminació en el món de l’esport. L’acció s’ha donat a conèixer al Camp Municipal Emili Vicente i s’ha inclòs en les activitats programades a la comarca amb motiu del Dia de l’Alliberament LGTBI. La presentació comptava amb la presència de la tinent d’alcalde i regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno; la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, i la vicepresidenta comarcal i consellera d’Igualtat, Mireia Tarrats.

Olga Alonso, tècnica d’Igualtat del Consell Comarcal, ha explicat que han decidit encetar aquesta campanya perquè “de vegades es detecten casos de discriminació, insults i conflictes als camps esportius, que es queden sense resoldre i que incomoden a molta gent”. Alonso creu que cal “dir prou” a les actituds violentes o amenaçadores a les grades, perquè entenen que aquesta manera d’actuar “no té cap relació amb l’esport”. I matisa que “amb l’esport ens podem alegrar i també ens podem enfadar, però l’orientació sexual, el cos o la condició cultural de la persona no té res a veure amb la frustració que algú pot sentir en relació amb l’esport”.

Per a donar a conèixer la proposta, s’ha previst una sèrie de visites a instal·lacions esportives d’arreu de l’Alt Urgell i trobades amb entitats esportives per a donar-los suport en aquest objectiu i perquè sàpiguen com poden afrontar aquests possibles conflictes. Olga Alonso remarca que el que volen “no és donar-los feina, sinó treure’n”, i que els tècnics d’aquests clubs tinguin un acompanyament personal encara que no puguin participar en les formacions específiques que s’organitzen. D’aquesta manera s’espera aconseguir “que hi hagi menys situacions incòmodes, tant a les grades com als camps”.

Christina Moreno hi ha afegit que, a part de les regidories d’Igualtat i d’Esports, la campanya també té el suport de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, perquè volen “transmetre el missatge que tots els espais de la ciutat són contextos educatius i que tots i totes som agents educatius i hem de ser exemple per a infants i joves”. Moreno creu que tothom ha de contribuir a “transformar aquesta societat que volem i prendre partit”.