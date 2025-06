Pirineu català: La temporada hivernal es tanca amb més allaus de l’habitual, però amb un grau de perill baix

Una allau registrat al Pirineu català (Govern.cat)

La temporada hivernal al Pirineu de Catalunya tanca amb un registre de més de 300 allaus, respecte de les 250 de mitjana. El grau de perill ha estat baix – el mateix que la temporada anterior – i les allaus, en general, de mida petita. El gruix de neu a terra a la zona del Pirineu occidental ha estat lleugerament deficitari, i al Pirineu oriental, en general, ha estat per sota del normal fins al mes de març. A partir d’aquest mes, en canvi, les nevades abundants han normalitzat la situació i els gruixos han augmentat. De fet, els mesos de març i abril han estat els que han enregistrat més allaus de tota la temporada.

Per altra banda, la temporada 2024-2025 ha estat més accidentada que l’anterior, amb un balanç de dues víctimes mortals. Les allaus, en ambdós casos, van ser de placa -de mides entre mitjana i gran- en obagues per damunt dels 2.400 metres.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), organisme dependent del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, és l’ens encarregat de la vigilància i la predicció del perill d’allaus a Catalunya. L’Institut va emetre a finals del mes de maig el darrer Butlletí de Perill d’Allaus (BPA) de la temporada, adreçat a les persones que practiquen activitats a la muntanya i les persones que habiten al territori.

L’objectiu final de les tasques endegades pel servei de predicció d’allaus de l’ICGC és informar i conscienciar la població que viu o que desenvolupa les seves activitats professionals o de lleure a la muntanya hivernal. Catalunya té 1.300 km2 de terreny allavós i, tot i que cada any és molt diferent, es registren al voltant de 250 allaus per temporada, segons la Base de dades d’allaus.

Enguany s’han registrat més de 300 allaus, un nombre per sobre de l’habitual que es deu, en gran part, a una intensificació de la cerca i informació de l’activitat allavosa. El mes en què s’han enregistrat més allaus ha estat març.

Les nevades caigudes a partir del 8 de març han fet que la primavera hagi estat allavosa, amb activitat d’allaus fins a mitjan mes de maig. El sector amb més registres d’allaus ha estat l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, seguit de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vall Fosca.

En termes generals, el grau mitjà del perill d’allaus a tot el Pirineu ha estat d’1,7 en una escala de l’1 al 5. De la mateixa manera que la temporada anterior, el perill d’allaus ha estat per sota de la mitjana, que és de 2 per al període comprès entre 1999 i 2024. Enguany s’ha predit grau de perill d’allaus FORT (4) durant 11 dies, tots en el mes de març, sent el Pirineu oriental i el Prepirineu els sectors més afectats per aquesta situació, amb quatre dies al Vessant Nord del Cadí Moixeró, i cinc dies a les capçaleres del Ter-Freser. La Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa han tingut perill FORT (4) només durant un dia al mes de març.