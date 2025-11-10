La Seu i comarca recullen més de 5.500 quilos d’aliments en el gran Recapte 2025

A la Seu d’Urgell i comarca s’ha recollit un total de 5.551 quilos d’aliments en el marc del Gran Recapte celebrat aquest passat cap de setmana, tal i com han informat des del projecte Aliments per la Solidaritat. Per municipis, a la Seu d’Urgell s’han recaptat 4.403 quilos en els establiments que hi ha participat en aquesta edició (Esclat, Aldi, Charter Montferrer, Charter La Seu, Plusfresc, Caprabo, Dis Seu Plaça del Codina, Dis Seu Pau Claris i Bon Àrea). També s’han recaptat des de l’EDFOR 50 quilos.
Al municipi d’Oliana s’han recollit 995 quilos entre Condis, Bon Àrea i Fruites Fontanet, mentre que a la població d’Organyà se n’han recaptat 103 quilos entre els establiments Cal Lluís i Suma.
Respecte al nombre de persones voluntàries per a dur a terme la recollida d’aliments, a la Seu hi han participat 62 i a la resta de la comarca han estat 43.
El Gran Recapte té com a objectiu contribuir a garantir l’alimentació bàsica de les famílies en situació de vulnerabilitat de la Seu i comarca, ateses pel CAPAU i les entitats La Seu solidària i Creu Roja, impulsores del projecte Aliments per la Solidaritat.
Aliments per la Solidaritat agraeix la col·laboració de veïns i veïnes, persones voluntàries, empreses i comerços, que una edició més, ho han fet possible.