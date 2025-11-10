Ferida una conductora en un sinistre a la rotonda de Prat Salit

Aquesta tarda de dilluns, 10 de novembre, s’ha registrat un accident de circulació a la xarxa viària andorrana, el qual s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. Els fets s’han localitzat a la rotonda de Prat Salit, a la carretera general número 1 (CG-1), en el seu punt quilomètric 3, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del sinistre de trànsit a les 15:06 hores.
L’incident viari, segons informen les mateixes fonts policials, ha tingut a dos vehicles involucrats. Es tracta de dos turismes, un, amb matrícula francesa i, l’altra, amb placa del Principat d’Andorra. La conductora del segon cotxe, una dona veïna de les valls, de 49 anys, ha resultat ferida en el succés.