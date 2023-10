La Seu finalitza els actes dedicats a la gent gran

Cloenda dels dies dedicats a la gent gran a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell ha culminat aquest diumenge, 1 d’octubre, Dia Mundial de la Gent Gran, la celebració de la Festa de la Gent Gran 2023, organitzada per l’Ajuntament, amb l’acte institucional celebrat als jardins del Seminari on ha tingut lloc la salutació per part de Joan Barrera, alcalde urgellenc, i la intervenció de Paqui Gómez, regidora de Gent Gran.

En les seves intervencions, l’alcalde de la Seu d’Urgell ha manifestat que “avui és el Dia Internacional de la Gent Gran, dia que va ser promogut per Nacions Unides, l’any 1991, amb l’objectiu de promoure polítiques i programes públics centrats en la gent gran perquè romanguessin mot més temps actives i dins de la societat. Molt hem millorat des del 1991, ja fa 32 anys, però encara queda molt camí per a recórrer, molts reptes. I l’Ajuntament de la Seu així hi treballa avui, com per exemple amb la futura construcció de la tan necessària residència”.

Per la seva part, la regidora de Gent Gran Paqui Gómez ha volgut reivindicar que “cal una diversificació dels Serveis socials i les Administracions adreçats a les persones grans que contemplin el nivell econòmic, l’habitatge i les relacions personals, perquè en aquest col·lectiu, com sabem tots, hi ha una gran varietat de situacions i problemàtiques diferents i, per tant, necessiten atenció i enfocament també diversos”.





Concert d’havaneres, cants de taverna i sons cubans

Després de les paraules de l’alcalde de la Seu i la regidora de Gent Gran, les prop de 200 persones que han participat en la darrera jornada de la Festa, iniciada el passat dilluns, han pogut gaudir d’un concert d’havaneres, cants de taverna i sons cubans de la mà del grup musical Els Cremats.

La Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell va finalitzar ahir diumenge amb un dinar popular i un ball a la pista polivalent de la zona esportiva municipal, posant així el colofó a una vintena d’activitats que s’han dut a terme al llarg de tota la setmana passada sota el lema ‘Apa, som-hi!’