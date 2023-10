‘Work on Andorra’: Nou espai de diàleg i anàlisi sobre el futur econòmic i social

Logotip de Work on Andorra

La primera edició de ‘Work on Andorra’ arriba amb vocació de convertir-se en un nou espai de diàleg i anàlisi al voltant del present i el futur econòmic i social del Principat. El fòrum, que se celebrarà el proper 11 d’octubre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, vol contribuir a identificar els reptes i oportunitats a les quals s’enfronta el país en el marc del concepte ‘ESG: Environment, Social & Government’, o el que és el mateix, els tres eixos bàsics d’acció d’empreses i administracions en matèria de l’entorn, les persones i el bon govern.

En la seva primera edició, ‘Work on Andorra’ vol posar en valor els dossiers més destacats que té sobre la taula el Principat d’Andorra, aportant a la societat conclusions i propostes per al futur econòmic i social del país. Tot plegat afavorint la reflexió sobre afers capitals per al desenvolupament sostenible, econòmic i social del Principat.

Per mitjà de diverses taules rodones i entrevistes es crearà un espai on confrontar idees i sotmetre a debat aspectes d’interès estratègic “en relació als recursos limitats de què disposa Andorra, la gestió de les institucions, l’encaix del Principat en un món cada cop més globalitzat, la funció de les empreses en el desenvolupament i el creixement del país, la inversió en recerca i innovació, o la preservació del caràcter andorrà, entre altres”.





Programa i més informació: www.workonandorra.com.