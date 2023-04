La Seu: Èxit de la campanya de donació de sang promoguda per l’Aula Oberta de La Valira

Infografia promovent la donació de sang (CCAU)

La setmana passada va tenir lloc, a la Seu d’Urgell, la campanya de donació de sang organitzada per l’alumnat de l’Aula Oberta de l’Institut de la Valira conjuntament amb l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Banc de Sang i de Teixits de Catalunya.

Gràcies a la campanya de comunicació i difusió feta pels alumnes de l’aula oberta de l’institut de la Valira, un centenar de persones es van aplegar al col·legi La Salle per a donar sang o plasma. L’interès mostrat per la població per a participar, va fer que es concentrés una gran afluència de gent al llarg de les quasi cinc hores que va durar la jornada.

Al llarg de la campanya, 76 persones van voler ser donants de sang o de plasma, de les quals 65 finalment van poder donar. En aquesta ocasió, un 15% dels donants participaven per primera vegada en una donació de sang.

De les donacions resultants de la campanya se n’han pogut beneficiar 185 pacients d’arreu de Catalunya. Les donacions de sang han estat utilitzades per a fer intervencions quirúrgiques, transfusions en casos d’accidents o per a diversos tractaments mèdics.

En el transcurs de la jornada, els alumnes, juntament amb Creu Roja, van assistir a les persones que s’apropaven a la campanya de donació de sang. A més, els joves van entregar una petita mostra d’agraïment als donants feta per ells que va consistir en una carta d’agraïment i un imant amb la imatge de la campanya.

L’equip promotor fa una valoració positiva de la resposta de la ciutadania, ja que la previsió de donats es va veure sobrepassada de manera que, finalment, hi va haver persones que no van poder donar per les llargues cues. Es vol agrair l’esforç dut a terme per als donants que van fer possible aquesta campanya.