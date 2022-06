La Seu està pendent de l’evolució del risc d’incendi per a poder celebrar la foguera de Sant Joan

Malgrat haver anunciat el programa festiu de Sant Joan aquest mateix dimecres, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha comunicat avui dijous que resta a l’espera de l’evolució de la situació d’alt risc d’incendi, a causa de les altes temperatures, per a poder celebrar la foguera .

Aquesta situació s’extrapola, sens dubte, a d’altres municipis pirinencs que tenen en les rodades de falles i l’encesa de fogueres una de les seves festes més tradicionals. Per tant, caldrà que els veïns de cada població estiguin pendents de com evoluciona tot plegat, per saber si al final hi haurà encesa o no.