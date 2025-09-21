La Seu engega la primera acció del projecte de pacificació dels entorns escolars del municipi

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i en aquest cas amb la col·laboració de la comunitat educativa de l’escola Pau Claris, el proper dilluns 22 de setembre, posarà en marxa la primera acció del projecte de pacificació dels entorns escolars del municipi. Aquesta iniciativa consisteix en tallar la circulació del carrer Bisbe Benlloch, concretament el carril nord (de pujada), en els horaris d’entrada i sortida a l’escola: al matí, de 8.45h a 9.10h, i a la tarda de 16.15h a 17.30h.
Val a dir que la mesura es complementa amb la instal·lació d’un mesurador de qualitat de l’aire per a conèixer els nivells de contaminació ambiental.
Per què es fa?
L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir un espai més segur, saludable i amable per als infants i per a tota la comunitat educativa.
Els beneficis d’aquesta acció són:
- Seguretat viària: menys cotxes davant de l’escola significa menys risc d’accidents.
- Salut i qualitat de l’aire: reduir el trànsit ajuda a disminuir la contaminació i a respirar un aire més net.
- Benestar dels infants: els nens i les nenes poden accedir i sortir de l’escola amb menys estrès i més autonomia.
- Convivència i comunitat: l’espai pacificat permet a les famílies gaudir d’un entorn més amable per a trobar-se i relacionar-se.
D’altra banda, es demana a la ciutadania que per tal de ser coherents amb l’objectiu del projecte, es prega que no s’utilitzi la vorera sud del carrer Bisbe Benlloch per a aparcar.
Aquesta primera acció de pacificació de l’entorn escolar del centre escolar Pau Claris “servirà de prova pilot per a seguir avançant i ampliant per a aconseguir una ciutat segura, amable i de protecció a la infància en la que aposta aquest Ajuntament”, assenyalen des del Consitori.