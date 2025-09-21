Agost i setembre amb molts llibres i amb “Sentinella”, a Organyà

L’estiu no era gaire prolífic en el camp editorial, o millor dit, en la presentació de llibres, perquè la majoria d’autors i editors centraven la seves produccions al voltant de Sant Jordi, però, sortosament, aquest any 2025 tant al mes d’agost com el mes de setembre s’han presentat una gran diversitat de llibres que incloïen la presència de l’Associació d’Editors a la 29a Fira del llibre del Pirineu, a Organyà.
Ja abans, el mes de juny, el dimecres 18, s’havia presentat a la Universitat d’Andorra (UdA) el llibre “Mètodes alternatius de resolució de conflictes “Arbitratge i Mediació“. Els autors són Irene Arranz, Cristina Madrigal, Marc Maestre i Ramon Tena.
El dimarts, dia 5 d’agost, al Museu de l’Electricitat (MW), a la Bartra, la Societat Andorrana de Ciències (SAC) va presentar el llibre-recull amb el títol de “La globalització i Andorra” amb 280 pàgines. Contenint les diverses aportacions de quasi tots els àmbits andorrans que impliquen la globalització i corresponen a la 37a Diada Andorrana que, alhora, era la 56a edició de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent. La publicació va comptar també amb el suport de FEDA Cultura i el Govern. A més a més, el llibre també es va tornar a presentar el dia 17 d’agost coincidint amb la nova Diada Andorrana d’aquest any a Prada de Conflent.
S’han de destacar, entre altres temes, la benvinguda d’Àngels Mach qui recordava que la SAC, aquest any, celebra el 40 aniversari de la seva fundació, l’agost de 1983. Cinc anys després, la SAC ja varen entrar a formar part del Patronat de la Universitat Catalana d’Estiu, així que el 1988 ja es va celebrar la primera “Diada Andorrana a Prada”. Ens aquest temps més de 1300 persones, s’han desplaçat a Prada de Conflent fent moltes aportacions en les línies del tema seleccionat que, aquest any, en la que seria la 38a edició de la Diada, s’ha centrat en la problemàtica d’“Andorra i l’Habitatge” (17 d’agost 2025) com sempre al Liceu Renouvier de Prada de Conflent.
En una altra línia, també durant el mes d’agost es va presentar el llibre “Visita a l’Orgue”, realitzat amb els dibuixos dels nens i nenes de les Valls d’Andorra amb la col·laboració d’Aina i amb comentaris de l’organista Ignacio Ribas. Editat per Begoña Lobo i Vicente Ferrer dins la col·lecció “Aún aprendo núm. 4”. El llibre va comptar amb el suport dels Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra, L’Arxiprestat, el Govern i els comuns d’Andorra la Vella, la Massana i el Comú d’Escaldes.
Arribem al setembre i ens trobem amb “El Cadí, una biografia”, de l’Albert Villaró que va arribar a les llibreries el dia 3 de setembre. Després del “Tercer Origen” (2024), l’historiador i prolífic escriptor ara també ens ofereix una nova obra que serà un recull amb reminiscències dels seus articles publicats com “Marcs incomparables” .
Tanmateix, acaba de veure la llum “El fil de la vida”, de Francesc Xavier Ambrós, el qual va ser guanyador del premi MoraBanc de Contes i Narracions (antic premi Carles Borromeu) a l’última Nit Literària Andorrana i que, per cert, també es presentarà pròximament a Barcelona.
El cap de setmana del 5 i 6 de setembre se’ns va oferir la “29a edició de la Fira del llibre del Pirineu, a Organyà. Va comptar amb la participació d’escriptors tant andorrans com de tot l’entorn pirinenc. La periodista, Noemí Rodríguez, va presentar una trentena d’autors i els seus llibres i, per altra banda, es va comptar amb un gran estand de “l’Associació d’Editors del Principat d’Andorra”, que va tenir la presència de la ministra de Cultura, Mónica Bonell, entre altres personalitats.
De la diversitat dels llibres presents a la Fira del Llibre del Pirineu, s’ha de destacar la poetessa Mercè Aznar amb el seu poemari “Yuriko” (2025) el qual ja vàrem comentar al seu dia en aquest mateix mitjà. A part, s’ha de destacar “Sentinella” (2025), l’última obra del Joan Peruga, el prolífic autor que ens recorda “L’últim estiu a Ordino” (2018) a travès dels Areny Plandolit amb el Museu de l’Elefant (2013) i un llarg etc. Ambdós llibres escrits en català, van ser traduïts també al castellà.
Un altre dels llibres presents a Organyà va ser “Xarnego”, de Txema Díaz-Torrent que el 2023 ja ens havia presentat “Shanghai-Andorra” escrit a 4 mans amb l’escriptor Joan Peruga.
També es va presentar a Organyà el llibre de Nil Forcada, que amb el títol de “Tolls” havia obtingut el premi d’assaig literari de la Nit Literària Andorrana de l’any passat. Altres autors presents a la Fira del Llibre van ser Eva Arasa, amb el llibre “L’anima separada del cos” i Laura Tomàs, amb “Matermorfosis”, entre d’altres.
Per altra banda, s’ha de constatar que el també escriptor pirinenc, Isidre Domenjó, el qual va participar durant 27 anys en l’organització de la Fira d’Organyà, va comentar-nos que la Fira del llibre del Pirineu , constitueix un espai de trobada de la literatura pirinenca on Andorra aporta també el recent creat premi “Mort qui t’ha mort”, encara que aquest any va ser declarat desert per no adaptar-se a les bases. Domenjó es autor de diversos llibres, entre ells voldria destacar l’obra costumista “La Seu d’Urgell: Imatges i reflexions” (2007). L’any 2008 va publicar un recull de contes intergeneracionals per a lectors de totes les edats. Altres títols anteriors van ser “Ball de nit” (1990) i “Festeja’m” (1995) i, després, “Pensar el Pirineu” (2009), el qual l’autor va dedicar “Als històrics defensors de la identitat pirinenca”.
El dia 10 de setembre, a la Biblioteca Pública de Prada Casadet, es va presentar el llibre escrit per Sofia Permartín, amb el títol de “Todos necesitamos un Lucifer”.
El mateix dia 10 de setembre, a la sala Consorcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella es va presentar la novel·la “L’estafador que va ser rei”, escrita pel periodista Jorge Cebrián i basant-se en el documental que al seu dia havia dirigit ell mateix, sobre Boris Skossyreff. Un relat que ens transporta a l’Andorra del maig de 1934 amb la brevetat d’aquella estranya incursió al país.
El dia 11 de setembre, es va va presentar a la Biblioteca d’Escaldes un nou llibre de la poetessa portuguesa Manoella de Claheiros, que es també autora d’un llibre a quatre mans amb el també escriptor i poeta Juli Fernández i del qual ja comentarem en un proper article, que inclourà la portada del llibre, la presentació del qual va comptar amb el suport del Consolat de Portugal i la Biblioteca d’Escaldes-Engordany.
Finalment, també el proper dijous, 25 de setembre, està previst a la Biblioteca Nacional d’Andorra, a Encamp, la presentació del llibre “Embarbussaments embarbussats”. L’obra és una combinació de jocs de llenguatge i mindfulness que es converteixen en un experiència singular alhora que aporta valor tant al patrimoni cultural com a la literatura més personal. Els presentadors seran Antoni Rodríguez i Diana Salas.
Andorra, a la Setmana del Llibre en Català
Aquests dies hi ha una nova cita literària (del 19 al 28 de setembre). Es tracta de la “43a Setmana el Llibre en Català”, a Barcelona, i compta amb més de 200 llibres del país. Les publicacions es poden trobar a l’estand número 41 on hi ha agrupats el Govern, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació del Llibre Pirinenc. Andorra hi participa des de 2016 amb notable èxit. Entre les diverses editorials andorranes també hi pren part la Societat Andorrana de Ciències (SAC.).
Text i fotos: Teresa Ventura, secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA). I Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA)