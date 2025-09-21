Isabel Paula, ponent convidada a les IV Jornades AUTEA

L’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (AUTEA) celebrarà el pròxim 29 d’octubre, a l’Art Hotel d’Andorra la Vella, les IV Jornades AUTEA, que se centraran en aquesta edició en el diagnòstic i intervenció del trauma complex en l’autisme. Les jornades tenen com a objectiu principal la divulgació i la formació de professionals i famílies en diversos àmbits relacionats amb l’autisme. Aquesta quarta edició comptarà amb la participació de la professora titular de Trastorns del Neurodesenvolupament de la Universitat de Barcelona, Isabel Paula, que impartirà la ponència “La urgència d’una intervenció sensible al trauma complex en l’autisme”.
Segons la ponent, les persones autistes solen conviure quotidianament amb el desafiament de l’exclusió, els prejudicis dels altres, la percepció de sentir-se invalidats o jutjats, la preocupació per no complir amb les expectatives dels altres; en definitiva, solen viure amb un sentiment persistent i crònic de desvaloració personal que deriva en símptomes d’estrès posttraumàtic complex. Isabel Paula explicarà què és el trauma complex en l’autisme i plantejarà la urgència d’una intervenció sensible al mateix, en els serveis que atenen persones autistes.
Isabel Paula aprofundirà, en la jornada, en què és el trauma complex en el context de l’autisme i defensarà la necessitat urgent d’impulsar una intervenció terapèutica sensible des dels serveis que atenen a aquestes persones.
Paula dirigeix des de 1995 el Diploma de Postgrau “Autisme: Diagnòstic i Intervenció“ en la Universitat de Barcelona, que ha estat reconegut amb el Premi Joan Maria Malapeira i Gas 2023 a la Innovació en la formació continua en títols propis de la Universitat de Barcelona i amb el Premio RECLA 2023 en la categoria de Sostenibilitat, atorgat per la Xarxa d’ Educació Continua de Llatinoamèrica i Europa.
Isabel Paula també ha estat guardonada amb el Premi Extraordinari de Tesi Doctoral per la Universitat de Barcelona al 1999 i amb la Menció Honorífica en els Premis Nacionals a la Recerca Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia en 2004.
La seva experiència investigadora es reflecteix en nombrosos articles científics, capítols de llibres i obres de referència centrades en l’àmbit de l’autisme. Ha publicat recentment una trilogia amb Alianza Editorial, composada pels llibres: “La ansiedad en el autismo. Comprenderla y tratarla” (2015), “La autolesión en el autismo. ¿Búsqueda del dolor o liberación del mismo?” (2018), i “El trauma complejo en el autismo. La urgencia de una intervención sensible” (2023)”.
Les jornades comptaran amb la participació del cap de Servei de Salut Mental del SAAS, Dr. Joan Soler Vidal, qui presentarà l’acte que es desenvoluparà al matí i que tancarà la directora clínica d’AUTEA, la psiquiatra Gemma Garcia Parés.
S’iniciarà l’acte a les 9:30 hores i finalitzarà a les 12:30 hores. Des d’AUTEA es convida a totes les persones interessades a inscriure’s al correu correuautea@gmail.com.