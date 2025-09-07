La Seu: El Refugi Sonor ja té preparada la programació de la nova temporada

La Llibreria El Refugi, ubicada al carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell, ha avançat la programació de la tercera edició del cicle musical El Refugi Sonor, on destaquen artistes consolidats del panorama musical català com Los Sara Fontan, Amaia Miranda o Joan Colomo. Aquest espai mensual de concerts en petit format arriba a la tercera edició amb l’objectiu de consolidar-se a la ciutat.
El cicle se celebrarà un cop al mes des de l’octubre a l’abril, i comptarà amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Miquel Albero, un dels impulsors de la proposta, ha destacat que les dues anteriors edicions han estat “molt boniques” i han tingut “una acceptació alta”. En aquest sentit, per a aquest any, els organitzadors tenen l’objectiu de consolidar el cicle “amb una programació més eclèctica i que engresqui més gent a gaudir de bona música”.
El cartell inclou actuacions d’arrel com les de Goig, o més íntimes, com les d’Amaia Miranda o Nara Ellis. “Amb El Refugi Sonor, pretenem dues coses: diversificar l’oferta d’activitat que fem a la llibreria, i també trencar amb aquest dinàmica que hi ha als territoris de muntanya, on sembla que només es pugui programar quan arriba el bon temps”, ha manifestat Albero. I ha afegit: “Juntament amb altres entitats com l’Escola de Teatre, Tartera, l’Ateneu o l’Associació Llibre del Pirineu, reivindiquem que els i les pirinenques tenim drets culturals; tenim dret a la cultura i a la cultura durant tot l’any”.
El cicle es programarà el segon dimecres de cada mes, a les set del vespre, i amb un cost de 5 euros per concert. Les persones interessades també poden adquirir un abonament de 30 euros per a tots els concerts.