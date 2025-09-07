Programa de la diada a Meritxell

El Bisbat d’Urgell ha informat dels actes que es portaran a terme en la celebració de la Festa de la Mare de Déu de Meritxell, patrona d’Andorra, aquest proper dilluns, dia 8 de setembre -festivitat de la Nativitat de la Verge Maria-, al Santuari-Basílica de Meritxell.
- Les portes de l’església del Santuari s’obriran a les 7 hores. La Missa de l’Aurora, se celebrarà trenta minuts després.
- 09.00 hores, missa jove, celebrada per Mn. Àlex Vargas, rector de la parròquia d’Encamp, que serà animada pels infants i els joves de les colònies i campaments d’AINA i el Punt Jove de Canillo.
- 10.45 hores, acte de benedicció de les campanes de l’antic Santuari de Meritxell i de la rèplica de la creu del santuari.
- Campanes
- Aquestes campanes són una rèplica de les campanes que van patir l’incendi del Santuari en la dècada dels setanta, la Gaude Virgo Immaculata i la Vox Domini Sonat (la veu del Senyor està sonant) i que van quedar exposades a la mostra “Meritxell Memòria”.
- Aquesta rèplica de les campanes ha estat realitzada pel mestre campaner Abel Portilla, un dels més reputats en la seva tasca a Espanya, amb taller a Gajano, Cantàbria, en tècnica de motlle i cera tradicional a la cera perduda, en bronze (78% coure i 22% estany), El projecte ha estat dut a terme pel Govern d’Andorra a través del Ministeri de Cultura i pel Comú de Canillo.
- Les campanes seran batejades amb els noms de Ventura i de Ramona, en memòria dels dos darrers sacerdots que han estat Rectors de la Parròquia de Canillo, que són molt estimats a la parròquia.
- Creu
La creu que es beneeix és una creu de la mateixa foneria que va fabricar la que es va trencar en 8 pedaços en l’incendi del Santuari, en un projecte del Comú de Canillo i el seu departament de cultura i tradicions. És exactament igual que la cremada, originària de mitjans del S. XIX, decorada per les dues cares (la que es va cremar només ho estava per una), realitzada en ferro colat, de 1,60 m. d’alt i 1,02 m. d’ample, que ha estat comprada pel Comú de Canillo al poble de Gesn, a la Normandia.
- Serà instal·lada amb un encalç rèplica del que la sostenia originalment, realitzat amb les tècniques de construcció antigues amb morter de calç.
- Se situarà a uns metres del seu emplaçament original, en un indret simbòlic, des del qual es veu el camí vell de Meritxell i el claustre de l’actual Santuari.
- Benedicció presidida pel Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, a la plaça davant del Santuari Vell. Presència de destacades autoritats:
- Cap de Govern, Xavier Espot
- Síndic general, Carles Ensenyat
- Representant del Copríncep, Patrice Faure
- President del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell
- President del tribunal Constitucional, Joan Manel Abril
- Cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé (en representació de tots els comuns)
- Ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell
- Representant del Copríncep episcopal, Eduard Ibáñez
- Arxipreste d’Andorra, Mn. Ramon Sàrries
A les 11.00 hores tindrà lloc la celebració eucarística presidida pel Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, i concelebrada pels sacerdots de l’Església de les Valls d’Andorra, amb un gran nombre de fidels i autoritats. En acabar la celebració, el Cor dels Petits Cantors interpretaran l’himne andorrà i el cant dels Goigs de la Verge de Meritxell, i es durà a terme la veneració de la sagrada imatge de la Mare de Déu pel poble fidel.