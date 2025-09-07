Mònica Doria queda fora de la final i tanca la Copa del Món per a posar la mirada en el Mundial

Cap de setmana complicat per a Mònica Doria. La piragüista no ha pogut accedir a la final de canoa i ha acabat 21a després de saltar-se una porta a la semifinal. Un error que li ha costat perdre la general, en una semifinal en la qual la líder fins al moment, Miren Lazkano, també ha quedat fora.
“No és el cap de setmana que m’hagués agradat, no he aconseguit fer les semifinals que tocaven a Alemanya per a accedir a les finals”, ha indicat la campiona d’Europa, que ha afegit que “així és l’esport i toca continuar; tanquem aquesta part de la temporada i ara toca centrar-se en el que és la segona gran competició de l’any que és el mundial”.
“Estem convençuts que hem fet un bon treball, que el nivell està allà i que simplement hem de buscar afinar en aquesta cita”, ha conclòs l’esportista del Principat.
Pellicer, fora de la semifinal
D’altra banda, Laura Pellicer no ha pogut accedir a la semifinal de C1 en una primera mànega que s’ha complicat en el principal tram del circuit. La tricolor ha acabat en 36è lloc la primera eliminatòria. Totes dues palistes tanquen la Copa del Món d’Augsburg amb la prova de caiac cross aquest diumenge