La Seu: El Moto Club Ben Xops celebra la 9a Matinal i el seu 5è aniversari

Cartell de la 9a Matinal i 5è aniversari de Ben Xops

El Moto Club Ben Xops Alt Urgell celebra el 5è aniversari de la seva constitució com a associació de motoristes. Per a commemorar-ho, aquest diumenge, 30 de juny, oferiran la seva Matinal motera, que en aquest cas arriba ja a la 9a edició. L’activitat es durà a terme des de les 9 del matí a l’aparcament Doctor Peiró de la Seu d’Urgell.

Els participants podran gaudir d’un concert, sortejos i estands relacionats amb el món de les motos i especialment amb la firma Harley-Davidson o d’altres marques de la línia ‘custom’. En aquest sentit, la trobada comptarà novament amb la presència de clubs de motoristes vinguts d’altres comarques i territoris.

Tot i això, des de l’organització remarquen novament que la jornada de diumenge s’adreça a tota mena d’aficionats i a tota mena de motos, com poden ser de carretera, esportives, tot terreny o urbanes. Per al sorteig d’obsequis, Ben Xops ha agraït un any més el suport que han rebut per part d’un gran nombre de comerços i empreses de la Seu i la comarca. La Matinal també compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu.

Prèviament, aquest dissabte al vespre Ben Xops celebra el seu aniversari amb una festa privada al seu Club House, reservada a membres de l’entitat i dels moto clubs convidats. Durant aquests dies els grups que venen a la Seu per a participar-hi disposen de preus especials per a allotjar-se als hotels de la ciutat.