L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, juntament amb altres consistoris de l’Alt Urgell i del Pirineu, s’ha adherit aquest dilluns al manifest unitari per demanar un “confinament efectiu” de Catalunya, que han elaborat conjuntament les tres principals entitats municipalistes del país: l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC).

Sota el títol #Aturemelcovid19, la pràctica totalitat d’ajuntaments catalans volen transmetre un missatge d’”unitat i reivindicació del món local davant de la pandèmia global”. A banda de reclamar al Govern espanyol que apliqui de manera immediata el confinament de Catalunya per aturar la propagació del coronavirus, els consistoris també demanen “eines, recursos i decisions necessàries per salvar la salut de les persones, especialment les més vulnerables, i les empreses, els pobles i les ciutats de Catalunya”.

El manifest, a més de reclamar infraestructures sanitàries i ajuts als treballadors i famílies més necessitades, també demana un confinament més estricte per tal “que tothom es quedi a casa, amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials”. Tot plegat, “amb l’objectiu i prioritat de tallar de manera efectiva la cadena de transmissió”.

El document unitari posa èmfasi en la necessitat de “facilitar les condicions als ens locals perquè puguin fer front a aquest moment d’emergència i treballar per superar la situació des de la proximitat i el coneixement local”. D’aquesta manera, entre d’altres mesures, es demana que els ajuntaments puguin “disposar del superàvit generat el 2019 per al que necessitin; que es flexibilitzi la regla de la despesa, que s’elimini la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), que limita l’autonomia local, i que es garanteixin aportacions de les administracions supramunicipals i europees cap al món local per donar resposta a les necessitats actuals i futures”.

Suport dels municipis de l’Alt Urgell a Quim Torra

Des de l’Ajuntament de la Seu han expressat públicament el seu recolzament al manifest. L’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ha aprofitat per expressar “tot el suport al president Quim Torra”, que des de ja fa deu dies reclama al Govern espanyol l’aplicació d’un confinament estricte. Fàbrega s’ha posat a disposició de Torra “per seguir aplicant mesures contra el COVID-19” i ha animat “la resta d’alcaldes i alcaldesses del país a fer el mateix”.

En la mateixa línia s’han expressat, entre d’altres, l’alcaldessa d’Oliana, Carme Lostao, i l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, que també han mostrat el seu recolzament total a les mesures i les exigències plantejades aquests darrers dies del president de la Generalitat de Catalunya.

Valoració de les entitats municipalistes

El president de l’ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “només des de la responsabilitat individual podem fer front a una crisi col·lectiva”. Per aquest motiu, Soler ha apel·lat a un confinament efectiu i a què les administracions “reforcin el nostre sistema sanitari, atorguin noves eines a les administracions locals i facilitin mesures per ajudar a les famílies i per reactivar l’economia productiva del nostre país”.

La presidenta de l’FMC i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, hi ha afegit que “els Ajuntaments, a les alcaldies, a les regidories, reben la demanda directa dels nostres conciutadans i no sempre tenen les eines necessàries a disposició per poder donar-los-hi la resposta que necessiten”. Per això fan aquest “oferiment i alhora demanda de col·laboració entre totes les administracions”.

Finalment, el president de la l’Associació de Micropobles i alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, creu que “la conscienciació de tothom i el treball coordinat i en xarxa podrà fer efectiva la gestió de la crisis del COVID19″. Per Urrea, “els municipis aporten la proximitat necessària per atendre a les persones en el seu context social, havent demostrat en aquests moments tota la solidaritat cap als més vulnerables”.

El Manifest #Aturemelcovid19 s’ha fet arribar a tots els ens locals de Catalunya amb la voluntat d’alçar la veu del municipalisme català davant de la pandèmia global i treballar de forma unitària per superar la crisi sanitària i econòmica global. Al mateix temps, s’anima els ens locals que comparteixin la seva adhesió al manifest a través de les xarxes socials amb el l’etiqueta #Aturemelcovid19.