El pintor i muralista Eladi Duch Mosteiro ha mort aquest diumenge a la residència de Navarcles on vivia des de fa uns anys. Nascut a Terrassa l’any 1931, l’artista va residir durant molts anys a casa Gramunt de Castellbò, propietat del Bisbat d’Urgell, i va tenir un estret vincle amb la Seu d’Urgell.

Duch va ser un pintor molt conegut i estimat a la comarca, on es pot veure alguns del seus treballs, com per exemple el mosaic del ball cerdà de la font del passatge de la Missió de la capital alturgellenca o el retrat de Joan Brudieu a la Catedral de Santa Maria. Una altra de les seves obres es troba l’ermita de Sant Antoni del Tossal.

Així mateix, té peces artístiques a moltes col·leccions particulars, i pintures murals i de cavallers en edificis oficials. A la Generalitat de Catalunya s’hi troba un retrat del president Francesc Macià realitzat per l’artista l’any 1977, i a la Galeria d’Almiralls del Ministeri de la Marina hi ha un retrat del rei del qual en fou autor. El pintor també es va especialitzar en grans murals civils i religiosos.

El seu llegat inclou diversos cartells per a la festa major de Castellbò i nombroses postals de Nadal. L’any 1992, amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona, va exposar la seva obra al Parador Nacional de Turisme de la Seu d’Urgell.

Sensibilitat i emotivitat

Eladi Duch va estudiar a l’Escola d’Art de Barcelona i va fer la seva primera exposició a Salou, on hi va presentar una col·lecció de dibuixos a pastel. Entre els anys 1955 i 1957 va pintar retrats a Reus i va obrir un estudi a Barcelona. Posteriorment, es va traslladar a Madrid, on va ampliar la seva carrera artística. Les seves pintures tenen “un sentit d’emotivitat intimista i una fina contrastada sensibilitat”. La seva obra, clarament figurativa, abasta la més amplia temàtica, cultivant el retrat amb especial encert, dins d’un realisme tradicional.