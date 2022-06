La Seu d’Urgell organitza una capacitació per participar en el cens simultani de ratpenat d’aigua

Aquest proper dissabte, 4 de juny, a les nou del vespre, es portarà a terme al riu Segre, al seu pas per la Seu d’Urgell, una capacitació per poder participar en el Cens Simultani de Ratpenat d’Aigua. Aquest cens, coordinat des del Museu de Ciències Naturals de Granollers, el realitzaran persones voluntàries en punts repartits per tots els rius de Catalunya.

Amb aquesta activitat, que s’inclou dins del Programa de Seguiment de Ratpenats, no només permetrà obtenir informació sobre l’estat ecològic dels rius de Catalunya i concretament del riu Segre, sinó que al llarg dels anys es podrà observar la tendència de les poblacions de ratpenat d’aigua al territori. Cal dir que el ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii) és una espècie de ratpenat europea molt lligada als ecosistemes fluvials i una gran indicadora de l’estat de salut dels boscos de ribera.

A més d’obtenir dades científiques sobre aquesta espècie i l’hàbitat fluvial, amb el Cens Simultani de Ratpenat d’Aigua es pretén apropar la ciència a la ciutadania. Durant la jornada s’ensenyarà com identificar els ratpenats d’aigua de la resta, com triar els punts de mostreig i com dur a terme un QuiroRius, el protocol que es farà servir per a dur a terme els censos.

Complementàriament, es durà a terme una petita demostració de com estudien els ratpenats els investigadors del Museu de Ciències Naturals de Granollers, que permetrà veure aquesta espècie de ben a prop. Aquesta és una activitat gratuïta i oberta a tota la ciutadania, tot i que cal inscripció prèvia.

El punt de trobada serà a la banqueta del riu Segre, marge dret del riu, a la zona del Parc de Bombers de la capital alturgellenca.