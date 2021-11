L’OMS alerta d’una nova variant de coronavirus que podria presentar certa resistència a les vacunes

Creix la preocupació al voltant de la nova variant del SARS-CoV-2 que s’ha detectat a Sud-Àfrica, que rep el nom d’Omicron. Sembla que seria més contagiosa i podria presentar certa resistència a les vacunes, motiu pel qual la Unió Europea ha començat a anul·lar vols a determinats països africans.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la primera infecció confirmada de la nova variant del virus data del 9 de novembre, però la primera notificació a l’organització ha estat aquesta setmana. Alguns mitjans de comunicació han publicat aquest divendres que ja s’hauria detectat un primer cas a Europa, concretament a Bèlgica.

Davant aquesta nova situació, l’OMS demana als països que reforcin la vigilància i els treballs de seqüenciació per comprendre millor les variants del virus i sobretot que notifiquin els casos per fer el màxim de seguiment possible. Dirigint-se a la població en general, l’entitat recalca que és essencial mantenir al màxim les mesures de prevenció, sobretot tenint en compte l’aparició d’aquesta variant així com l’augment generalitzat de contagis.

Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha comparegut públicament remarcant que “ens estem prenent molt seriosament les notícies sobre la nova variant”, afegint que “ara és important que a Europa tots actuem amb rapidesa i unitat”. Com a resposta, des de la Unió Europea s’han començat a anul·lar vols a determinats països africans. Seguint les indicacions que també subratlla l’OMS, von der Leyen ha remarcat que és fonamental que el màxim nombre de persones es vacuni com a mesura de protecció.