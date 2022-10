La Seu d’Urgell celebra una sessió d’acollida i benvinguda a l’alumnat nouvingut aquest curs

Des del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha organitzat, aquest divendres, una jornada d’acollida i benvinguda adreçada a l’alumnat nouvingut en aquest recent iniciat curs escolar 2022-2023. Una dotzena de persones, entre alumnes i familiars, han estat rebudes a l’edifici consistorial per part de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i la regidora d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, Núria Tomàs, que els han donat la benvinguda a la capital alturgellenca en nom del Consistori.

La jornada s’ha iniciat a la zona esportiva municipal on han conegut de primera mà les instal·lacions que disposa la Seu d’Urgell per a la pràctica de diferents esports. La ruta guiada ha continuat amb la visita de diferents espais i serveis municipals per tal que aquestes persones que han arribat a la Seu d’Urgell per a viure-hi les coneguin i en puguin fer-ne ús.

Els equipaments que han visitat han estat l’Oficina de Turisme i l’Espai Ermengol, la Biblioteca Sant Agustí, el centre cultural les Monges, l’Escola d’Adults i l’Escola Oficial d’Idiomes. A més, també se’ls hi ha lliurat en mà un plànol amb informació d’altres recursos d’interès ciutadà.

L’objectiu d’aquesta activitat del Pla Educatiu d’Entorn és afavorir la inclusió dels alumnes i famílies nouvingudes a la ciutat.