Quatre detencions per positiu d’alcohol al volant

Els darrers dies, la Policia ha detingut quatre persones per conduir sota els efectes de l’alcohol donant positiu a les proves efectuades pels agents. Es tracta d’un home de 20 anys a qui es va controlar amb una taxa d’alcoholèmia d’1,33 quan s’incorporava a un carrer sense regular la velocitat; d’un altre home de 34 anys amb un positiu de 2,02, així com una dona de 32 anys amb una taxa de 0,91.
I, finalment, la quarta persona és una altra dona, aquesta de 42 anys, amb una alcoholèmia d’1,34. El servei de Policia assenyala que, el primer conductor va ser arrestat a Escaldes-Engordany i els altres tres, a Andorra la Vella.