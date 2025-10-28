L’11a edició del Workshop de l’Alt Urgell es tanca amb rècord d’ofertes i entrevistes

L’onzè Workshop de l’Alt Urgell, organitzat aquest dimarts per l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal (CCAU) en col·laboració amb l’Oficina Jove, el SOC i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, ha estat tot un èxit tant per la xifra d’empreses que hi han participat com pel nombre de persones que s’han interessat per alguna de les ofertes de feina que es presentaven.
En concret, les 27 empreses que han pres part en aquesta nova edició del Workshop han ofert 66 llocs de feina, majoritàriament vinculats al sector serveis i alguns en indústria i agricultura; 19 empreses han acudit presencialment a l’aula del CETAP on s’ha dut a terme la trobada i de les vuit restants s’han recollit els currículums (una setantena). Entre les empreses n’hi ha hagut, com sempre, diverses de l’Alt Urgell (un 30%) i la resta de la Cerdanya i d’Andorra.
Pel que fa a persones demandants de feina, si bé en el procés previ d’inscripció hi va haver 87 sol·licituds, finalment, han acudit a la jornada 97 persones i s’han fet 250 entrevistes, seguint el model habitual de funcionament del Workshop, que permet que una persona pugui postular-se per diverses ofertes a través d’un contacte breu i àgil amb els representants de les empreses que necessiten cobrir llocs de treball. Després d’onze edicions, el Workshop s’ha consolidat plenament en la seva funció de crear un entorn òptim per al contacte entre les empreses de la comarca i voltants i les persones que busquen noves oportunitats laborals, ajudant així a crear ocupació i a impulsar el creixement econòmic de la zona.