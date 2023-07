La Seu celebra un Sant Cristòfol amb premis

Celebració de Sant Cristòfol a la Seu d’Urgell (Foto: RàdioSeu)

La Seu d’Urgell celebra, un any més, la festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors. Una data que aplega el món vinculat a l’automoció en general i que se celebra el 10 de juliol, tot i que els actes previstos a la capital de l’Alt Urgell es fan aquest cap de setmana.

El programa commemoratiu començarà al final de la jornada d’aquest dissabte, dia 8 de juliol, a partir de les 22:30 hores, amb una Gran Revetlla que tindrà com a escenari la plaça de les Monges. L’actuació musical estarà amenitzada pel grup Alea 3.

Demà diumenge, dia 9, a les 11:30 hores, a la Catedral de Santa Maria, s’oficiarà la Santa Missa en sufragi dels “companys difunts”. També hi haurà la tradicional benedicció dels clauers. Més tard, a les 13 hores, al passeig de Joan Brudieu, es durà a terme la benedicció dels vehicles i el Concurs de Vehicles engalanats, amb premis per als millors dissenys.

Els premis inclouen dos lots oferts per la Cooperativa Cadí, un cap de setmana per a dues persones per gentilesa d’Autocars Brugulat-Caditours i de Viatges Regina, un massatge i un pentinat a Heura Perruquers, dues copes aportades per La Caixa i un lot d’Embotits Espuñes.

L’organització ha agraït un any més la col·laboració de tothom qui fa possible la festa i ha repartit aquests dies el llibret de l’edició d’enguany, que inclou dos articles. El primer, signat per l’historiador Climent Miró, parla de la història del transport a la Seu i a l’Alt Urgell, mentre que el segon aprofundeix en la figura i la vida de Sant Cristòfol.

També s’hi pot trobar diverses fotografies d’edicions anteriors de la festa i de testimonis històrics del món de l’automoció a la comarca, com ara els antics tractors i camionetes, les benzineres i els vehicles engalanats de dècades enrere.