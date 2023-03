La Seu: Alumnes de batxillerat presenten els treballs de recerca sobre els jocs lúdics i educatius

Berta Homs i Arnau Balasch han presentat, a la Seu, els seus treballs de recerca sobre els jocs lúdics i educatius (Aj. La Seu)

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha celebrat la segona sessió del cicle ‘Recerca Jove’ amb la presentació pública de dos treballs de recerca sobre els jocs lúdics i educatius en el marc de la celebració de la setena edició del Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell que té lloc avui divendres i fins diumenge.

Els treballs que s’han presentat han estat ‘Disseny i creació d’un joc de rol de taula’, de l’alumne Arnau Balasch i tutoritzat per la professora Marina Pascuet; i ‘Creació de jocs per l’ensenyament de les matemàtiques’, de l’alumna Berta Homs, i tutoritzat per la professora Núria Betriu, de l’Institut Joan Brudieu.

Ambdós alumnes agraeixen haver pogut tenir l’oportunitat de poder presentar els seus respectius treballs de recerca. “Donem les gràcies a l’Espai Ermengol i al Festival del Joc per a donar-nos l’oportunitat de difondre el joc com a eina educativa i per a potenciar la sensibilitat emocional”. Arnau Balasch i Berta Homs afegeixen que “el nostre objectiu principal, animar a la gent a no deixar mai de jugar i a crear els seus propis jocs, s’ha pogut complir. Animem a tothom a participar al festival del joc i a gaudir-ne”.

Ambdós alumnes de batxillerat de l’Institut Joan Brudieu subratllen també que “hem estat una molt bona oportunitat per a difondre els jocs de rol i la creació de jocs a la Seu. L’experiència que hem tingut a l’hora de crear i dissenyar jocs esperem que serveixi perquè tothom tingui ganes de jugar i curiositat per veure com funcionen els jocs.”

Per la seva part, la professora i tutora del treball ‘Creació de jocs per l’ensenyament de les matemàtiques’ Marina Pascuet remarca que “estem molt agraïts per la oportunitat que se’ls hi ha donat. De l’esforç a sorgit Intergalàxia, un joc de rol dissenyat per l’Arnau, amb el qual ha dedicat moltes hores de feina, però sobretot moltes ganes i motivació.”

Des del Festival del Joc del Pirineu, Pablo Giménez i Marc Travé codirectors del certament manifesten que “el resultat és tremendament engrescador per a algú com nosaltres que ens dediquem a la realització d’esdeveniments, veure la profunditat d’anàlisi i la capacitat de creativitat i elaboració de dos alumnes tant joves com la Berta i l’Arnau. Els augurem un futur molt brillant tant en la seva etapa universitària com si després s’hi volen dedicar professionalment en el món dels jocs de taula”.

La presentació, que ha estat enregistrada, es pot visualitzar al següent enllaç del canal de YouTube de l’Espai Ermengol: https://www.youtube.com/watch?v=16DscQeN4qQ

Recordar que ‘Recerca Jove’ és un cicle de presentacions de treballs de recerca d’alumnes de segon curs de batxillerat amb la col·laboració de l’Institut Joan Brudieu.