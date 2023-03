PS + X’Ordino lamenta que “s’ha deixat podrir” patrimoni com el de Casa Rossell

Al centre, Jean Michel Armengol, candidat de PS + X’Ordino (PS SDP +)

“No deixar molt temps en lo govern i maneig de les coses a aquella persona de la qual se tinga mala satisfacció, fundada en justa i provada raó”. Aquesta és la màxima 11 recollida en el Manual Digest d’Antoni Fiter i Rossell i que el candidat de PS + X’Ordino, Jean Michel Armengol, ha volgut recordar a l’hora de parlar de la conservació del patrimoni públic i assenyalar l’estat en què es troba Casa Rossell, de la que justament era fill Antoni Fiter i Rossell.

Armengol ha recordat que va ser el 1993 quan el Govern va rebre en herència tot el patrimoni de Casa Rossell, que inclou el terreny del Prat de la Farga on es vol construir el centre de recerca de Grifols, i en tot aquest temps només s’ha fet “alguna intervenció cosmètica” però per dins “s’ha deixat podrir”. Per contra, el terreny “per a uns privats ho han fet en menys de dos anys”, ha assenyalat la dicotomia el candidat socialdemòcrata, mentre a la casa no s’hi pot entrar pel perill que representa l’estat de degradació en què es troba.

“Per a l’Hotel Casamanya gràcies a déu han trobat solució”, ha manifestat irònicament Armengol, que considera que el d’ara “és un govern que cuida el que vol i els seus interessos”.





PS SDP+ construirà l’Arxiu Nacional a la Massana

“La coalició de PS SDP+ construirà l’Arxiu Nacional a la Massana”. Els socialdemòcrates i progressistes entenen que l’Hotel Rosaleda no és una bona ubicació per la seva proximitat al riu i el risc d’inundació, segons ha explicat el candidat massanenc, Michel Moliné. “No tindríem els documents i l’arxiu de tot el país salvaguardats”, ha manifestat, recordant que Encamp és una zona inundable i que “no podem deixar tota la documentació relativa a la història del nostre país tan a prop del riu”.

D’aquesta manera, es vol fer a la Massana, on podria estar en una zona allunyada del riu. A més, “es podria fer un edifici completament nou, adaptat a les condicions de conservació que necessita la documentació dipositada a l’arxiu”, ha exposat el candidat progressista, assenyalant que calen una temperatura i un nivell d’humitat particulars.

La idea inicial és poder recuperar l’acord que es tenia l’any 2009 per tal que el comú de la Massana cedís una parcel·la en zona urbana, a l’avinguda del Través, però “podria ser en qualsevol altra zona de la parròquia”, ha explicat Moliné.





PS SDP+ contractarà els professionals sanitaris necessaris

“La coalició de PS SDP+ contractarà els professionals sanitaris necessaris”. Així ho ha explicat el cap de llista de la territorial d’Escaldes-Engordany, David Pérez, rebutjant que es pretengui ampliar l’hospital quan “primer cal anar a l’important, que és tenir professionals. A dia d’avui tenim un dèficit important en professionals de la sanitat, manquen professionals de diverses especialitats i professionals qualificats”, ha manifestat.

En aquest punt, Pérez ha valorat que el de Demòcrates és el model de “fer totxo i només totxo”, i que Escaldes-Engordany ha estat una de les oblidades del Govern de DA. Així, s’ha queixat que en els 12 anys de governs de DA no s’ha invertit en la parròquia i es va voler “encorsetar i posar” l’heliport a les Tresoles, que “l’únic que aportava era brutícia i tots els inconvenients per als escaldencs”.

“Si aquest és el model de Demòcrates, a nosaltres no ens hi trobaran”, ha conclòs el socialdemòcrata.