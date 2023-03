La Seu acull la semifinal comarcal del certamen infantil i juvenil de Lectura en Veu Alta

Alumnes de l’Alt Urgell participant al “Lectura en veu alta” (RàdioSeu)

La Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell ha acollit aquest dijous, 9 de març, la semifinal comarcal del certamen nacional infantil i juvenil de Lectura en Veu Alta. Escolars d’arreu de l’Alt Urgell han hagut de mostrar la seva habilitat a l’hora de llegir. Enguany hi han pres part 13 centres educatius.

Sandra Meya, directora del Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell, ha explicat a RàdioSeu que el concurs vol “incentivar el gust per la lectura i per l’escolta, amb una preparació prèvia als centres”. Sobre el paper que hi tenen les escoles, Meya ha agraït la complicitat i implicació que sempre hi troben per tal que l’activitat tingui un alt nivell de participació, perquè cada any responen molt bé a la proposta. La franja d’edat dels participants sol oscil·lar entre els 9 i els 15 anys i hi ha un total de cinc categories d’edat.

Un dels reptes que tenen cada any tant els organitzadors com el professorat és aconseguir que els infants se sentin segurs a l’hora de pujar a l’escenari i llegir davant un auditori, una experiència a la qual molts d’ells no hi estan acostumats. Per això, es fa un treball previ a l’aula i se’ls anima a gaudir d’aquest moment.

Des del CRP, d’altra banda, han celebrat el fet que el certamen hagi pogut recuperar completament el seu format presencial, perquè consideren que és allò que li dona més sentit. Els dos anys anteriors, a causa de la pandèmia, s’havia hagut de fer mitjançant l’edició i difusió de vídeos des de cada centre.





Resultats

Pel que fa als resultats finals, a la categoria de menys edat (Grumets vermells) la guanyadora ha estat Ainara Pujantell Moliné, de l’Escola Mn. Albert Vives. En Grumets verds, el primer premi ha estat per a Martina Guerrero Coma, de l’Escola Pau Claris. En Timoners, Juan Sebastián Cerdà Ortega, del Col·legi la Salle. En Corsaris, Ona Perarnau Valls, de l’Institut la Valira. I a la categoria de Tropa de corsaris, el grup format per Andrea Cobo, Marcel Gómez i Roc Majoral, de l’Institut Joan Brudieu. Tots ells accediran a la final territorial del concurs per a la demarcació de Lleida, que es durà a terme el 20 d’abril vinent al Teatre l’Amistat de Mollerussa.