Andorra la Vella rep dissabte el pas de la flama olímpica dels Special Olympics 2023 que se celebren a Granollers

La torxa amb la flama olímpica dels Jocs Special Olympics portada per esportistes i acompanyants (AndorraCapital)

Andorra la Vella serà aquest dissabte, 11 de març, juntament amb la Seu d’Urgell, el punt de sortida de la flama olímpica dels Jocs Special Olympics 2023 que se celebraran entre el 30 de març i el 2 d’abril a la ciutat catalana de Granollers. D’aquesta manera, Andorra la Vella i la Seu d’Urgell, que van conformar de manera conjunta la seu dels darrers jocs l’octubre del 2018, cediran el testimoni a la nova ciutat amfitriona.

La torxa olímpica surt dissabte al matí des de la Seu d’Urgell i arriba a la tarda al Parc Central d’Andorra la Vella. A les 17.30 hores la flama, que estarà custodiada per esportistes d’Special Olympics Andorra, començarà el recorregut des del parc en direcció a la plaça Lídia Armengol i passarà, en una cursa de relleus, pel passeig del riu i l’Estació nacional d’autobusos. En la desfilada de la torxa participaran una quinzena d’esportistes d’Special Olympics, que comptaran amb el suport del rider Roger Turné per a obrir el recorregut.

A l’arribada a la plaça, rebran el foc olímpic el cònsol major, David Astrié, juntament amb Jordi Mora, president de Special Olympics Andorra; Marina Gómez, presidenta de la Federació ACELL; i Sergi Grimau, president de Special Olympics Catalunya.

En els dies següents i fins a final de març la torxa recorrerà 14 ciutats catalanes: Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Mataró, Figueres, Lloret de Mar, Calella, Badalona, Igualada, Reus, Sant Just Desvern i Granollers.

Els jocs Special Olympics 2023 comptaran amb la participació de més de 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual d’arreu del món, que competiran en una quinzena de modalitats esportives. La delegació andorrana participant estarà formada per 16 atletes i 2 entrenadors. L’esdeveniment, organitzat per la Federació catalana d’esports per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Special Olympics Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, té enguany per lema Encén la teva flama.





Millor esdeveniment esportiu del 2018

Els jocs Special Olympics són l’esdeveniment esportiu d’àmbit internacional més important per a les persones amb discapacitat intel·lectual. L’edició del 2018 que va tenir lloc a Andorra la Vella i la Seu d’Urgell sota el lema El millor és qui ho intenta, va reunir més de 1.500 esportistes de tretze països, a més d’un miler de voluntaris del Principat i de les comarques veïnes. La delegació andorrana va aconseguir 25 medalles (nou d’or, set de plata i nou de bronze) en una competició que va rebre el premi al Millor esdeveniment esportiu del 2018 concedit pel Govern d’Andorra.

El Comú d’Andorra la Vella i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell van organitzar els 11ns jocs Special Olympics juntament amb la Federació catalana d’esports per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Special Olympics Catalunya i Special Olypmics Andorra.