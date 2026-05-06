La Seu acollirà 6 cursos de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida

La Universitat de Lleida (UdL) ha presentat la programació de la seva Universitat d’Estiu 2026, que tindrà una presència destacada a la Seu d’Urgell, del 13 al 17 de juliol. El centre cultural Les Monges serà l’escenari d’aquesta edició, que ofereix un total de sis propostes formatives transversals. Precisament la setmana passada, la regidora d’Educació, Christina Moreno, va rebre a l’Ajuntament de la Seu a Núria Casado i a Mariona Farré, vicerectores de Cultura i de Campus Sostenibles de la UdL, respectivament, on van mantenir una reunió de coordinació sobre aquests cursos d’estiu que tindran lloc a la nostra ciutat.
Una oferta formativa diversa i especialitzada
La programació a la Seu d’Urgell inclou cursos que abasten des de la psicologia i l’educació fins a la geologia i la cultura pirinenca:
El Teatre com a Eina d’Autoconeixement: Psicologia i Drama:
- Coordinació: Emili Baldellou Pàmpols (Espai de Teatre de la UdL)
- Durada: 20 hores
Bullying: Estratègies Comunitàries i Restauratives per a la Convivència i els Espais Segurs:
- Coordinació: Mónica Martínez Ramos (psicòloga i mediadora)
- Durada: 20 hores
Inclusió i Assimilació Cultural davant la Preservació de la Llengua i els Costums d’Andorra:
- Coordinació: Fabiola Sofía Masegosa Gayo (Centre UNED- la Seu d’Urgell)
- Durada: 20 hores
Toponímia Pirinenca: Què ens Diuen els Noms de Lloc?:
- Coordinació: Carlos Rizos Jiménez (Dept. de Filologia i Comunicació de la UdL)
- Durada: 20 hores – 2 ECTS reconeguts per la UdL
Benestar Mental i Cerebral a Partir dels Cinquanta:
- Coordinació: Elisabeth Reche Gras (Centre UNED – la Seu d’Urgell)
- Durada: 20 hores
Paisatges dels Pirineus Centrals: Mirades Geològiques des de la Diversitat
- Coordinació: Josep M. Màsich Polo (Dept. de Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl de la UdL)
- Durada: 30 hores – 3 ECTS reconeguts per la UdL.
Reconeixement i inscripcions
Tots els cursos compten amb el reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat no universitari.
La matrícula ja és oberta i es pot formalitzar enviant la butlleta disponible al web oficial (http://estiu.udl.cat) al correu electrònic estiu@udl.cat. El termini d’inscripció romandrà obert mentre hi hagi places lliures i fins al dia anterior a l’inici de cada curs. Atès que les places són limitades, es recomana fer la reserva amb antelació.
Informació pràctica i allotjament
Per a aquells alumnes que necessitin allotjament, l’organització facilita el contacte amb l’Oficina de Turisme de la Seu d’Urgell i la residència d’estudiants ‘Casa Garcia’, a Castellciutat.
Per a més informació:
Universitat d’Estiu de la UdL
Campus de Cappont, Edifici Polivalent 2 (Lleida)
Telèfon: 973 70 33 90 | A/e: estiu@udl.cat.
Universitat d’Estiu: 57 cursos
La Universitat d’Estiu de la UdL inclou enguany un total de 57 cursos, repartits entre l’oferta en línia (15) i 14 municipis de 9 comarques: Lleida (22), la Seu d’Urgell (6), Igualada (3), Alcoletge (1), Agramunt (1), la Granadella i Torrebesses (1), les Borges Blanques (1), El Pont de Suert (1), Soses (1), Balaguer (2), Os de Balaguer (1), Solsona (1) i Barcelona (1).