Jove motorista ferit en un accident entre tres vehicles a la CG-1

El conductor d’una motocicleta amb matrícula del Principat, un jove de 18 anys, va resultar ferit ahir dimarts, cap dos quarts de cinc de la tarda, quan va tenir un accident de circulació. Segons el Cos de Policia, els fets van tenir lloc al del punt quilomètric 2,230 de la carretera general número 1 (CG-1), concretament a la rotonda de Les Costes, a la parròquia d’Andorra la Vella.
El mateix servei de l’ordre assenyala que en l’esmentat accident de trànsit es van veure implicats tres vehicles: la motocicleta del jove ferit, un camió, així com un turisme. Tots els vehicles involucrats en el sinistre tenen matrícula andorrana.