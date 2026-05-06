Les entrades per a la Copa del Món de BTT 2026 ja són a la venda

El compte enrere ha començat. La temporada de les UCI MTB World Series 2026 va arrencar el cap de setmana passat a Corea del Sud i ara Andorra es prepara per a acollir la seva 11a edició, del 9 al 12 de juliol del 2026. Les entrades ja es poden adquirir a través de la web oficial de la Copa del Món amb quatre modalitats de passi entre 1 i 4 dies.
El programa promet quatre dies d’adrenalina pura a les pistes de Pal Arinsal, on l’elit mundial de la BTT es jugarà els punts en tres disciplines. Dijous 9 arrancarà amb els entrenaments; divendres 10 arribarà l’emoció de les primeres finals de short track (XCC) i les qualificacions de descens (DHI); dissabte 11 serà el torn de les grans finals de descens, i diumenge 12 de juliol el Cross-country (XCO) posarà el punt final a una edició que es preveu memorable. La Caubella i Fontanals seran novament els punts neuràlgics de l’acció, amb remuntadors, camins habilitats i “trànsfers” per a moure’s sense complicacions entre les zones dels circuits de competició.
I per als qui no en tinguin prou amb veure-ho com a espectador, el Bike Park de Pal Arinsal mantindrà oberta la part baixa dels circuits durant els dies de competició, per a combinar l’espectacle amb les pròpies rodes.
Els infants fins a 6 anys podran accedir gratuïtament acompanyats d’un adult i amb document d’identificació. Els titulars dels Forfets de Temporada de Grandvalira Resorts (Andorra Pass, Nord Pass i Bike Pass) també podran gaudir de l’esdeveniment sense cost addicional.
Així mateix, l’esdeveniment vol ser accessible a tots els públics. Les persones amb diversitat funcional podran accedir gratuïtament i anar acompanyades d’una persona, que haurà d’adquirir la seva pròpia entrada. Per a qualsevol gestió d’accessibilitat, contacteu amb l’organització a accessibilitat@palarinsal.com.
Es poden adquirir les entrades a https://events.palarinsal.com/es/world-cup-mtb/entradas.