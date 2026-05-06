Les entrades per a la Copa del Món de BTT 2026 ja són a la venda

By:
On:
In: Esports
Imatge de la Copa del Món de BTT de 2025 (Pal Arinsal)
Imatge de la Copa del Món de BTT de 2025 (Pal Arinsal)

El compte enrere ha començat. La temporada de les UCI MTB World Series 2026 va arrencar el cap de setmana passat a Corea del Sud i ara Andorra es prepara per a acollir la seva 11a edició, del 9 al 12 de juliol del 2026. Les entrades ja es poden adquirir a través de la web oficial de la Copa del Món amb quatre modalitats de passi entre 1 i 4 dies.

El programa promet quatre dies d’adrenalina pura a les pistes de Pal Arinsal, on l’elit mundial de la BTT es jugarà els punts en tres disciplines. Dijous 9 arrancarà amb els entrenaments; divendres 10 arribarà l’emoció de les primeres finals de short track (XCC) i les qualificacions de descens (DHI); dissabte 11 serà el torn de les grans finals de descens, i diumenge 12 de juliol el Cross-country (XCO) posarà el punt final a una edició que es preveu memorable. La Caubella i Fontanals seran novament els punts neuràlgics de l’acció, amb remuntadors, camins habilitats i “trànsfers” per a moure’s sense complicacions entre les zones dels circuits de competició.

I per als qui no en tinguin prou amb veure-ho com a espectador, el Bike Park de Pal Arinsal mantindrà oberta la part baixa dels circuits durant els dies de competició, per a combinar l’espectacle amb les pròpies rodes.

Els infants fins a 6 anys podran accedir gratuïtament acompanyats d’un adult i amb document d’identificació. Els titulars dels Forfets de Temporada de Grandvalira Resorts (Andorra Pass, Nord Pass i Bike Pass) també podran gaudir de l’esdeveniment sense cost addicional.

Així mateix, l’esdeveniment vol ser accessible a tots els públics. Les persones amb diversitat funcional podran accedir gratuïtament i anar acompanyades d’una persona, que haurà d’adquirir la seva pròpia entrada. Per a qualsevol gestió d’accessibilitat, contacteu amb l’organització a accessibilitat@palarinsal.com.

Es poden adquirir les entrades a https://events.palarinsal.com/es/world-cup-mtb/entradas.

[do_widget id=category-posts-pro-64]