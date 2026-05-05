Mor Piculín Ortiz, exjugador del Festina Andorra

Un càncer ha acabat amb la vida de José Rafael Piculín Ortiz, mític exjugador de Puerto Rico, quan només tenia 62 anys. Moltes persones del Principat recordaran al pivot pel seu pas per les files del llavors Festina Andorra. L’equip jugava a l’ACB, la màxima categoria del bàsquet espanyol i Piculín Ortiz era una de les vàries estrelles que configuraven aquella mítica formació.
A banda de militar en el conjunt tricolor, també va formar part de les plantilles del Reial Madrid, FC Barcelona i Unicaja Màlaga, sense oblidar que a l’ACB, primer, va fitxar pel CAI Saragossa i després va marxar a l’NBA.