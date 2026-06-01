La Setmana Europea de l’Energia proposa activitats obertes per a apropar la ciutadania a la transició energètica

La secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat i FEDA impulsen un nou programa d’activitats per a celebrar la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. Les diferents iniciatives tenen com a públic objectiu el sector professional i també tota la ciutadania amb la voluntat de fomentar el coneixement i la implicació en la transició energètica. Les activitats tindran lloc els dies 9, 10 i 15 de juny, i inclouen visites a instal·lacions, conferències i espais de debat oberts. El programa, enguany, porta com a eslògan ‘Per una energia neta, segura i competitiva’. La iniciativa reafirma el compromís del Govern amb la transparència, la sensibilització i la implicació activa de la ciutadania en la transició cap a un model energètic més sostenible.
El programa s’iniciarà el dimarts, 9 de juny, amb una visita a l’Estació Transformadora i Repartidora (ETR) de la Gonarda. Aquesta instal·lació és clau per a donar cobertura elèctrica i per al sistema elèctric del país. La visita, que començarà a les 18 hores, està oberta al públic general i permetrà conèixer de primera mà el funcionament de la instal·lació.
El dimecres, 10 de juny, hi haurà dues conferències, sent el dia amb més material de debat. Així s’iniciarà la jornada amb una conferència sobre bones pràctiques d’acció climàtica adreçada especialment a empreses i agents institucionals, coorganitzada amb la Cambra de Comerç. La trobada començarà a les 9.30 h i tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Cambra de Comerç. La jornada de dimecres es completarà amb una taula rodona i una conferència obertes al públic en general sobre com els conflictes internacionals poden afectar la factura energètica, amb participació d’experts del sector i retransmissió en línia. La taula rodona s’iniciarà a les 17 h de la tarda i és previst que cap a les 19 h hi hagi l’inici de la ponència a càrrec d’Alfons Puga, consultor estratègic de mercats de l’energia i del gas.
Dijous, 11 de juny, a les 12 hores, s’oferirà una activitat orientada a acostar l’energia també a la gent gran. En aquest cas, es podrà visitar el Centre de tractament de residus, per a descobrir com dels residus que es generen, s’extreu energia elèctrica i tèrmica.
El programa d’activitats s’allargarà més enllà dels dies de la Setmana de l’energia, amb una visita guiada al camí hidroelèctric d’Engolasters, dissabte, dia 13 de juny, a les 11 hores, per a conèixer les infraestructures clau de la producció hidroelèctrica i el llac on s’emmagatzema l’aigua que es turbina a la central de FEDA.
Finalment, es clourà el 15 de juny amb un taller participatiu centrat en els riscos del canvi climàtic sobre el sector energètic, obert també a la ciutadania, que permetrà aprofundir en els principals reptes i solucions en aquest àmbit.
Totes les activitats són gratuïtes, però es demana reserva prèvia per a garantir les places a través de la web setmanaenergiaandorra.com. Es pot conèixer tot el programa a les xarxes socials d’Acció climàtica.