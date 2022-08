La selecció femenina d’escacs guanya al Líban i la masculina perd amb Àustria a les Olimpíades de Chennai

La selecció nacional andorrana femenina d’escacs està realitzant una bona actuació en la seva primera participació olímpica, a Chennai, l’Índia. Prova evident d’això és la victòria d’avui dilluns, per 3 a 1 enfront del Líban, equip 73è del rànquing inicial, quan, recordem, Andorra surt amb el 102.

En el primer tauler, amb les peces blanques, l’Andrea Henderson ha aconseguit una nova victòria, en aquest cas enfront una WIM que la superava per ELO. El cert és que la jugadora del Principat està amb molta confiança i ha controlat la partida en tot moment. En el mig joc, típic de la Siciliana Najdorf, ha aconseguit arribar abans sobre l’enroc llarg del rival per a acabar guanyant material i la partida. Confirma, així, el seu nivell i el títol de mestre FIDE femenina que ha assolit gràcies a la seva performance.

La Maria Galera, que avui dilluns defensava el quart tauler, ha obtingut també una meritòria victòria davant una jugadora que es trobava en ratxa amb sis victòries i unes taules, sense cap derrota. La Maria ha afrontat la partida amb molta serietat i ha pogut aprofitar, gràcies a una bona seqüència de jugades, l’errada tàctica de la seva rival, per a quedar-se amb una peça d’avantatge. Poc després, l’ha sacrificat per a obtenir amenaces d’escac i mat que la jugadora libanesa no podia aturar.

Amb aquest 2-0 a favor, l’Ariadna que jugava amb les peces negres enfront una mestre FIDE femenina, ha decidit no arriscar malgrat tenir avantatge, ja que la posició permetia una triple repetició de jugades que la seva rival no podia eludir a risc de quedar-se perduda. Amb les taules doncs, donava el mig punt necessari per a guanyar el matx ja que en aquell moment la Silvia, en el tercer tauler, estava defensant una posició inferior.

La partida més complicada pels interessos andorrans, per tant, era la del tercer tauler on amb les peces blanques la Silvia Real defensava una posició clarament inferior. Malgrat aquesta situació ha lluitat fins el final esprement al màxim les seves possibilitats i ha sabut aprofitar l’errada de la seva rival passades les quatre hores de joc per a forçar un final de torres amb tan sols un peó de menys que ha sabut jugar correctament fins signar les taules passades les cinc hores de joc.

Amb aquest resultat l’equip femení andorrà es troba al mig de la classificació amb 10 punts fruit de cinc victòries i cinc derrotes a falta de la darrera ronda de d’aquest dimarts al matí.

L’equip masculí perd 1 a 3 contra Àustria

Pel que fa a l’equip masculí, aquest dilluns, ha tocat un nou enfrontament molt complicat, així, després de perdre a la novena ronda amb Israel (22è del rànquing), avui, s’ha mesurat amb el potent equip d’Àustria, 33è del rànquing, amb quatre grans mestres i un mestre internacional a les seves files.

El matx no ha començat bé degut a la derrota de Josep Maria Ribera en el tercer tauler. El gran mestre Fèlix Blohberger ha plantejat la variant Pelikan de la siciliana i el jugador andorrà no ha estat encertat en el mig joc ja que ha permès al seu rival arribar a una estructura favorable per a les negres malgrat els alfils de diferent color. Tot i així hi havia opcions de mantenir la igualtat, però les negres han aprofitat una petita errada per a capturar un peó i, amb això, ha estat suficient per a acabar enduent-se el punt.

Poc després ha acabat la partida del primer tauler on el Lance signava les taules en una partida força sòlida enfront el gran mestre Markus Ragger jugador amb un ELO de 2647. Després de l’obertura, una espanyola, les blanques mantenien una lleugeríssima iniciativa, però, el cert, és que s’ha diluït després dels canvis de peces i les taules eren el resultat natural.

Passades les quatre hores de joc s’han signat també les taules en el segon tauler. El Jordi Fluvià, malgrat tenir un peó d’avantatge no trobava la manera de materialitzar-lo degut a l’activitat de les peces rivals.

La darrera partida en acabar, per tant, ha estat la del Serni que havia de guanyar per a empatar el matx, però, que defensava una posició inferior. Durant molta estona ha mantingut les seves possibilitats davant les amenaces de les blanques, però, la veritat és que tenia les mans lligades al no disposar de contrajoc. El seu experimentat rival ha maniobrat amb paciència i no ha estat fins gairebé les cinc hores de joc que ha obligat al jove jugador andorrà a abandonar.

Dues derrotes consecutives són sempre dures de pair, però cal tenir en compte que han estat enfront dos equips tan potents com Israel i Àustria, amb els quals, és tot un orgull jugar a les rondes 9 i 10, degut a la posició de la classificació en la que es troba Andorra. Demà dimarts, a les 10 hores, la darrera ronda.