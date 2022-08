Reclamen canvis en l’adjudicació d’espais per a caravanes de la festa major de la Seu

La Coordinadora Casetes (CC) ha reclamat aquest dilluns una “reunió urgent amb els representants públics” per a “vehicular un debat real i efectiu” en relació a l’adjudicació d’espais per a caravanes a la festa major de la Seu d’Urgell 2022.

El col·lectiu ha mostrat el seu total desacord amb el resultat del sorteig de parcel·les que es va dur a terme aquesta setmana passada i, de fet, ha demanat “que es revoqui el concurs” i “retornar de forma cautelar al model de festa major 2019 en espera d’aquest debat, enfocat a millorar tot allò que sigui necessari” per a aquest espai.

Aquest migdia mateix, l’Ajuntament de la Seu ha acceptat convocar aquesta reunió entre les dues parts, que es durà a terme demà dimarts, dia 9 d’agost, al vespre.

Els representants de la coordinadora han publicat un comunicat en què comencen recordant que l’octubre passat l’alcalde, Francesc Viaplana, “va expressar la voluntat de posar fi a l’Espai Casetes”, unes declaracions que van motivar els responsables de la caravana a “desmarcar-se” d’aquesta proposta i demanar de “trobar solucions consensuades que donin continuïtat a aquesta tradició”.

En aquest sentit, recorden que les Casetes ja compten amb més de vint anys d’activitat i que la coordinadora ha celebrat recentment el seu desè aniversari. I defensen que ha esdevingut “punt de trobada intergeneracional, així com un espai on ens unim i retrobem amb tots aquells que per circumstàncies territorials han de viure fora de la Seu”.

Per això, entenen que l’Espai Casetes “dóna vida a la festa i ens la fa més nostra”, alhora que “és un espai transversal que no entén de classes, d’edats ni d’ideologies”, per la qual cosa conclouen que ha esdevingut “un patrimoni de poble” que cal “preservar i promoure”.

Pel que fa a l’assignació de places, la CC ha detallat que el 14 de juliol passat l’Ajuntament els va convocar per a presentar-los “la proposta consistent a reduir l’aforament de caravanes tot al·ludint, d’una banda, a una dificultat per part de les noves colles d’accedir a una plaça; i de l’altra, per motius de seguretat”.

D’aquella reunió, en lamenten que “no va ser possible realitzar cap mena de debat ni esmena a la proposta efectuada” ni “tampoc es va donar un marge de temps per tal de traslladar-la al conjunt de colles i consensuar-la”. Finalment, hi afegeixen, “aquesta reducció es va voler vehicular mitjançant un sorteig on només 60 de les 79 caravanes existents podrien accedir a una plaça”.

Sobre aquell sorteig, la Coordinadora ha negat que legitimessin i acceptessin aquell sorteig, tot contradient així el que s’havia dit inicialment. Per tot plegat, conclouen que “en tot moment s’ha fet explícita la voluntat de l’ajuntament de posar fi a la tradició” i, per això, subratllen que rebutgen “qualsevol decisió unilateral enfocada a llastrar” aquest espai.

Al final de l’extens comunicat, els signants matisen que no estan “en cap cas en contra d’incrementar tot allò que pugui oferir més seguretat”, perquè la intenció que tenen és “que any rere any l’Espai Casetes sigui un espai més segur i que pugui oferir una festa amb garanties que tothom pugui gaudir”. Tot i això, insisteixen que no acceptaran que s’addueixi a motius de seguretat per a debilitar o “excloure i posar fi” a aquest costum.

El text acaba denunciant “manca de diàleg” i “una actitud dèspota per part de l’ajuntament a l’hora de prendre decisions de forma unilateral i en contra de la voluntat popular” com també uns terminis “que no han donat marge a preparar una resposta per a poder trobar solucions consensuades”.

Resposta de l’Ajuntament

L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha respost a aquesta petició tot oferint-se a dialogar i, per això, responent a una de les peticions fetes per la Coordinadora Casetes, ha convocat una reunió d’urgència per aquest dimarts mateix, per a intentar trobar una solució al malestar que ha generat el sorteig, principalment entre les colles que s’han quedat sense plaça. Des del consistori no han volgut fer valoracions sobre el contingut del comunicat i han dit que volen esperar a les decisions que surtin d’aquesta trobada prevista entre ambdues parts.

Consultat per RàdioSeu, Viaplana ha manifestat que espera que d’aquesta nova reunió “en surti entre tots un consens” i “poder tenir una festa major amb la qual tothom s’hi senti identificat i en la qual tothom s’ho pugui passar de la millor manera possible”.