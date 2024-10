La segona Lliga del Paraulògic es farà d’octubre a desembre i es disputarà en quatre fases sent Andorra una seu

Imatge de la passada edició del Paraulògic. Foto: Cedida

Després d’una primera edició amb més de 7.000 participants, aquesta tardor es disputarà la segona Lliga del Paraulògic. Començarà el 14 d’octubre i es desenvoluparà durant els següents dos mesos en quatre fases diferents, fins a arribar a la final, que serà el dia 14 de desembre. La competició constarà de quatre fases, dues en línia i dues de presencials.

La primera serà la fase comarcal, en la qual els jugadors competiran en línia amb altres participants de la seva comarca durant tres dies. Els participants que obtinguin les puntuacions més altes avançaran a la segona fase, la regional. Aquesta fase, també en línia, es disputarà en un format més intens: els jugadors cada cop tindran menys temps (el primer dia quinze minuts, el segon deu i l’últim cinc) per a trobar tantes paraules com sigui possible en un rusc especial.

Les dues fases inicials classificaran un total de 145 participants que passaran a la següent fase, les semifinals presencials. Aquestes partides presencials es jugaran en quatre ciutats: Barcelona, València, Palma i Perpinyà, i també al Principat Andorra.

Cada seu comptarà amb un rusc diferent per a evitar filtracions, i les proves, d’una hora de durada, seran conduïdes pel filòleg i divulgador lingüístic Pau Vidal. Els jugadors que obtinguin els millors resultats en les semifinals es classificaran per a la gran final, que tindrà lloc el 14 de desembre a Barcelona. A la final hi competiran 30 semifinalistes classificats, en un acte públic.





Qui pot participar en la Lliga del Paraulògic?

Qualsevol persona podrà participar en la Lliga del Paraulògic, sempre que compleixi un únic requisit: ser usuari registrat del Paraulògic i tenir més de catorze anys.

El joc està pensat per als habitants d’Andorra, la Catalunya Nord, les Illes Balears, el País Valencià, Catalunya i l’Alguer, però els catalans residents a l’exterior també hi poden participar seleccionant la comarca amb la qual tinguin més vincle.

Els guanyadors rebran un lot de productes de Paraulògic, una subscripció anual a VilaWeb i una capsa-regal de Fem País.





Un fenomen cultural consolidat

El Paraulògic s’ha consolidat com una eina poderosa per a la dinamització de la llengua catalana. Creat el 2021, el joc ja ha atret gairebé tres milions d’usuaris únics, compta amb més de 19.000 usuaris registrats i té una mitjana diària de 90.000 jugadors. La Lliga Nacional del Paraulògic ha ajudat a desvirtualitzar aquesta comunitat i donar visibilitat a la passió dels usuaris per la llengua catalana, creant una xarxa de jugadors arreu dels Països Catalans.

Amb aquesta segona edició, VilaWeb transforma el Paraulògic en molt més que un joc: un lloc de trobada on la competició i la diversió es barregen, creant una experiència que connecta persones i fa del català l’excusa perfecta per a passar-ho bé.