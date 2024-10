Estamariu impulsa una jornada de debat sobre la mirada del món rural als mitjans de comunicació

Jornada de debat sobre el periodisme al món rural, el 8 de novembre a Estamariu (RàdioSeu)

Analitzar la perspectiva que, sovint, es mostra del món rural als diaris, ràdios, televisions i portals digitals destinats a un públic generalista serà un dels eixos de la jornada ‘Ruralisme i Mitjans de Comunicació’. En aquesta primera edició de l’esdeveniment, que tindrà lloc a l’Espai Joan Planes d’Estamariu, el 8 de novembre, es parlarà del potencial que pot arribar a tenir la Intel·ligència Artificial (IA) a l’hora de posar en valor les singularitats locals, en una ponència que anirà a càrrec de Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic especialista en IA.

En aquest context, també s’abordaran les eines que hi ha per a fer arribar les iniciatives del món rural a l’àmbit global. Tot plegat, en un moment en què hi ha un sector de la ciutadania que cada cop demanda més aquest tipus de continguts. Aquesta conferència la pronunciarà el periodista i director de la revista ‘Horitzons’, Francesc Canosa. Un altre dels temes destacats de la jornada serà el del finançament dels mitjans de comunicació, on hi aportaran la seva experiència el president de Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, Eduard Navarro, i el director de Pallars Digital, Jordi Ubach. Aquest col·loqui el moderarà la periodista Eva Clausó.

La també periodista urgellenca, Marta Pujantell, directora de RàdioSeu, serà la presentadora de la jornada, que arrencarà a les 10 del matí amb la ponència del president de la Fundació Planes Corts, Joan Planes Vila. Aquesta entitat treballa per al desenvolupament i la diversificació econòmica d’Estamariu i Bescaran. Precisament l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments pretén ser un punt de partida per a situar el focus de debat sobre les necessitats del món rural, també des del punt de vista comunicatiu.

Tot seguit el bellverenc, Carles Pont, professor de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, analitzarà el paper que té el periodista local actualment. De la seva banda, Gemma Peris, que és presidenta de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya i cofundadora de ‘L’Oest’, farà el mateix en l’àmbit de la comunicació positiva i la veu de les dones al món rural.

Abans de la cloenda hi haurà una taula rodona sobre l’estigmatització que es fa del món rural als mitjans generalistes i comptarà amb la participació del periodista de 3cat i director del pòdcast ‘Comarcal 947’, Eloi Barrera; la redactora de l’ACN a l’Alt Pirineu i Aran, Marta Lluvich; la directora del diari ‘Segre’, Anna Sàez, i el director de la revista ‘Arrels’, Josep Sucarrats, amb el periodista Albert Lijarcio com a moderador. Per a acabar, el fundador de Regió 7, Gonçal Mazcuñan, farà un recull de les principals propostes que hagin sorgit de les diferents ponències.





Ajudar a difondre el Pirineu i evitar-ne el despoblament

Entre els principals objectius de l’esdeveniment hi ha el de posar en valor el paper que tenen els periodistes per a difondre el patrimoni social, cultural i econòmic d’un territori i mostrar-ne la seva realitat i singularitat. En aquest sentit, es busca fomentar l’arrelament als pobles i contribuir a frenar-ne el despoblament. La jornada també vol ser un espai de trobada per als professionals de la comunicació i un punt on compartir aquelles iniciatives que hi ha en marxa als Pirineus i a d’altres zones semblants. Per a participar-hi, cal inscriure’s prèviament al web www.periodismerural.cat.

L’esdeveniment compta amb el patrocini de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i amb la col·laboració de les empreses Alt Urgell Fibra i Cooperativa Cadí. També ha rebut el suport de diverses entitats del sector, com ara la delegació del Col·legi de Periodistes de Catalunya a la demarcació de Lleida, la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya, l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) i l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), a més de l’empresa Portal Música.