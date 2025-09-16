La Saison Culturelle torna al Consell General amb l’homenatge al compositor Erik Satie, a càrrec del pianista Denis Pascal

Un any més, el Consell General se suma a la Saison Culturelle impulsada per l’Ambaixada de França al Principat d’Andorra acollint un dels concerts al vestíbul del Parlament. Enguany, la col·laboració serà amb l’actuació del pianista Denis Pascal, aquest dijous, 18 de setembre, a les 20.30 hores, que retrà un homenatge al compositor Erik Satie en el centenari de la seva mort.
Amb el concert de Pascal, serà la tercera vegada que el Consell General i l’Ambaixada de França col·laboren en aquest aspecte, l’any 2023 amb el concert de l’Orquestra de Cambra de Tolosa i l’any passat amb la interpretació del grup Marie Cantagrill.
Pel que fa al concert d’aquest dijous, l’entrada és gratuïta i, també, com en les ocasions anteriors, comptarà amb el suport de la Representació del Copríncep Francès.
Sobre el pianista Denis Pascal
Deixeble de Pierre Sancan, Denis Pascal va estudiar al Conservatori Nacional Superior de Música de París. Professor àmpliament aclamat, va ser nomenat professor al Conservatori Nacional Superior de Música de Lió el gener de 2010 i després al Conservatori Nacional Superior de Música de París l’abril de 2011.
Sobre Erik Satie
Erik Satie (1866-1925) serà per sempre l’autor d’un grapat d’obres essencials, les «Gnossiennes», les «Gymnopédies» o «Parade». Mal estimat en el seu temps, marginat per les institucions oficials a causa de les seves extravagàncies provocadores i la seva «estètica de la pobresa», Erik Satie es troba avui al panteó de l’esperit francès gràcies al seu geni de la ironia socràtica en la música, la seva aspiració a una interacció entre les arts i el seu talent com a escriptor presurrealista, que a poc a poc li va assegurar el reconeixement entre un públic molt ampli.