Compte enrere per a Beixalís: 39 pilots davant la gran novetat del campionat

La Comissió Esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha presentat aquest dimarts la Pujada Beixalís 2025, tercera cita del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM 2025). El traçat, de 2,8 km entre Encamp i la collada de Beixalís (la Massana), presenta un pendent mitjà del 6,5 %, amb un desnivell de gairebé 190 metres, des dels 1.615 m d’altitud fins als 1.802 m, i combina zones ràpides, revolts cecs i trams estrets. Per aquestes característiques tècniques, Beixalís és ja considerat un dels recorreguts més exigents del calendari nacional.
Durant la seva intervenció, el president de l’Automòbil Club d’Andorra, Enric Tarrado, ha subratllat el significat de la nova prova: “Amb la Pujada Beixalís volem reforçar el nostre compromís amb l’automobilisme de muntanya, innovant tant en traçats com en format. Aquesta prova inèdita simbolitza l’aposta per la diversitat, l’escalf de l’afició local i l’atracció de pilots que busquen reptes tècnics elevats. Estem convençuts que Beixalís es convertirà en referent dins del CAAM pel que fa a exigència i espectacle.” “Agraïm també que Encamp aculli la prova. Es tracta d’una parròquia històricament vinculada al motorsport nacional, on durant molts anys s’hi va celebrar una mítica cursa de cronometrades en muntanya, els Cortals d’Encamp, dins del que era l’antic campionat. Enguany torna a ser seu d’una cita genuïnament andorrana.”
El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha agraït a l’Automòbil Club d’Andorra “celebrem la iniciativa de recuperar el Campionat d’Andorra i d’incloure-hi Beixalís com una de les quatre proves”. Fernàndez ha destacat “és una oportunitat perquè els pilots andorrans i el públic andorrà puguin gaudir d’aquest esport a casa nostra”, i ha afegit “també és una oportunitat per a projectar les carreteres de muntanya d’Encamp i d’Andorra com a escenari esportiu de referència”.
El cònsol menor ha recordat que “els agents de circulació col·laboraran amb el dispositiu de mobilitat” i ha conclòs “animem als veïns a participar com a públic, perquè per les seves característiques, aquesta prova acabarà sent una referència en el campionat per la seva espectacularitat”.
El pols del CAAM 2025
Després de les dues primeres proves del calendari, el CAAM 2025 es troba en un moment molt competitiu, i la Pujada Beixalís pot resultar clau per a definir les posicions cap al final de la temporada.
La Pujada Arinsal 2025 va ser l’esdeveniment inaugural que va marcar el ritme. Pilots veterans i novells van demostrar un alt nivell, i ja es van començar a evidenciar diferències en la consistència i l’adaptació al traçat. Per la seva banda, la Pujada Arcalís 2025, segona prova del calendari, amb un recorregut de fort desnivell i corbes exigents, va confirmar liderats molt ajustats en diverses categories.
Segons la classificació provisional del campionat, els qui han acumulat més punts fins ara han demostrat no només velocitat, sinó també constància i capacitat per a adaptar-se a traçats molt diversos. Encara hi ha opcions obertes en les categories principals, tant per al títol general com per als trofeus de categoria (moderns, històrics, prototips). Beixalís s’erigeix així com un punt d’inflexió: qui obri bé aquí tindrà avantatge per a afrontar el tram final del CAAM, la Pujada la Peguera.
Classificació provisional
Scratch VHC
1r. Jordi Enjuanes Balaguer, 64 pts.
2n. Joel Font Coma, 51 pts.
3r. Cristian Mayoralas Reina, 47 pts.
Scratch Producció
1r. Gerard de la Casa Ubach, 70 pts.
2n. Erik Faura, 55 pts.
3r. Lluís Sala Clot, 48 pts.
Scratch Sport
1r. Joan Gil Sánchez, 66 pts.
2n. Edgar Montellà, 56 pts. 3r. Filipe Brandao, 45 pts.
Durant la roda de premsa de presentació de la prova, Joel Capdevila Casino, responsable tècnic esportiu de la Comissió Esportiva de l’ACA CLUB, ha parlat sobre els detalls tècnics i estimacions del que pot marcar la diferència: “Beixalís no serà senzill: el pendent sostingut, combinat amb corbes cegues i trams ràpids, imposa exigència física i mental. Els pilots que destaquin seran aquells capaços de controlar el vehicle en les seccions estretes, però també els que s’atreveixin a arriscar en les zones obertes. La climatologia, l’adherència i la lectura del traçat marcaran el dia. Preveiem una batalla intensa.”
Informació per al públic: es recomana a tots els espectadors accedir a la Collada de Beixalís des de la parròquia de la Massana. L’accés des de la parròquia d’Encamp romandrà tancat a partir del poble de Vila.