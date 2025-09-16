Susanna Vela (PS) demana al Govern sobre l’increment de les malalties i infeccions de transmissió sexual

La consellera general i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha formulat al Govern una pregunta amb relació a l’increment de les malalties o infeccions de transmissió sexual. Són dades que preocupen, després de conèixer l’augment des que el 2018 es van gairebé erradicar. Vela, demana quines són les accions i les mesures preventives de malalties d’infecció sexual que el Govern, el Servei Integral d’Atenció a la Dona i el SAAS porta a terme per a conscienciar la població sobre els riscos de les malalties o infeccions de transmissió sexual i com es poden prevenir.
Susanna Vela vol saber quina valoració fa el Govern de les xifres publicades, i quines accions té previstes implementar el Govern després de les dades preocupants de l’informe del Ministeri de Salut de les Malalties de Declaració Obligatòria (2020-2024).
Vista la tendència dels últims anys, “assistim a l’emergència d’un problema de salut pública que cal controlar”, i per això, la consellera socialdemòcrata demana quin és el mètode i el tractament fet pel Sistema d’Informació Microbiològica de les dades del nombre de malalties de transmissió sexual detectades pels laboratoris i les recollides pel ministeri de Salut.