La Ronda per la Infància recapta més de 8.500 euros

La Ronda per la infància, promoguda per en Joan Vilana, va tornar aquest any 2020, tot i la pandèmia, amb la seva 4a edició, amb l’objectiu de recaptar fons per als infants tocats per la crisi derivada per la situació de la COVID-19, a través de dues associacions: TOUBABS i AINA .

TOUBABS és un projecte solidari per fer visible i ajudar en la situació per la pandèmia de la Covid-19 a Gàmbia i a AINA, amb Mossèn Ramon de Canillo com a impulsor, es proposen un ventall d’activitats educatives pel jovent, a l’estiu principalment, però també durant tot l’any.

La filosofia de la Ronda per la Infància sempre ha estat “Ajudar als que ajuden” i aquest any, entre l’aportació de FEDA, la venda de les samarretes tant al Museu de FEDA com a través de les botigues VILADOMAT, finalment s’han recaptat 8.596,57 euros, que s’han repartit avui per parts iguals entre les dues associacions (tocant a 4.118,62 euros per cadascuna).

En total s’han venut prop de 700 samarretes. L’acció aquest any s’ha fet més tard que el que s’acostumava a fer degut a la situació actual. FEDA a través del seu Museu i degut a la pandèmia les ha venut sobretot al seu personal i a través de VILADOMAT les samarretes s’han comercialitzat des de mitjans d’agost i fins a finals de novembre.

Les dues associacions agraeixen l’acció perquè de ben segur que ajudarà a prosseguir en la seva tasca per ajudar als menys afavorits.