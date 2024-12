La reunió amb Funció Pública no acontenta al SEP

Assemblea extraordinària del Sindicat d’Ensenyament (AndorraDifusió)

El Sindicat d’Ensenyament s’ha reunit aquest dijous amb Funció Pública per a negociar l’equitat de salaris que reclama des de fa un any i mig. La trobada no va ser fructífera segons el portaveu, Sergi Esteves, i en van sortir decebuts. Segons els van informar, l’estudi de la graella salarial està fet, però cal detallar-ho i parlar-ho amb diferents ministeris, com el d’Educació.

Ara, el Govern els ha emplaçat a una nova reunió el març. El que sí els van poder dir és que en el pressupost d’aquest any hi ha uns diners reservats a la política retributiva, però no se sap quina quantitat exacta és per a Educació ni quina aniria destinat a millorar la carrera professional.

Segons publica el mitjà, AndorraDifusió, la propera assemblea del sindicat serà el 15 de gener, quan valoraran si plantegen altres accions. Demanar una reunió amb el cap de Govern és una de les possibilitats.