El Col·legi de fisioterapeutes té nova junta de govern

La nova junta que ha sortit escollida (COFA)

Aquest dijous, 19 de desembre, es va celebrar l’assemblea general extraordinària d’eleccions per a la nova junta de govern del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra (COFA). Amb la presentació de dues llistes candidates i després de la pertinent votació, va sortir elegida la llista encapçalada per Theo Rogue, amb Albert Domínguez, Miquel Fuster, Joel Call i Lourdes Ribera completant l’equip.

Comencen ara, els tràmits pertinents per a fer el traspàs de funcions i “desitgem tots els encerts al nou equip de treball, així com agrair la feina feta, durant aquests darrers anys, de la junta sortint”, indiquen des del COFA.

Per altra banda, aquesta mateixa setmana, el COFA ha estat admès al World physioterapy, després de la votació favorable a la seva candidatura, formant part, a partir de l’1 de gener de 2025 d’aquesta important organització mundial, compromesa a fomentar la professió de fisioteràpia i millorar la salut global.

Fundada l’any 1951, és l’única veu internacional de la fisioteràpia. Representen a més de 600.000 fisioterapeutes a tot el món, a través de 125 organitzacions membres. World Physiotherapy opera com una organització sense ànim de lucre i està registrada com a organització benèfica (World Confederation for Physical Therapy) al Regne Unit.