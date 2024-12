Carla Mijares, “out” al segon eslàlom de la Copa d’Europa d’Ahrntal

Carla Mijares, a Ahrntal al segon eslàlom de la Copa d’Europa. Foto: FAE

Aquest divendres s’ha disputat la segona cursa de la Copa d’Europa d’eslàlom a Ahrntal (Itàlia), amb Carla Mijares, que sortint amb el dorsal 46 no ha pogut completar la primera mànega. Amb tot, les sensacions han estat molt més positives que el dia anterior. Mijares ha afrontat la cursa amb convicció i un esquí molt bo, però a meitat de traçat ha fet un interior i s’ha quedat fora. La sensació, en tot cas, és que avui ha demostrat un bon esquí.

Carla Mijares, esquiadora: “Avui no dominar sempre el traçat i deixar-me fer una mica massa ens deixa fora, però sé que he sortit amb una altra actitud, i així sé que té molt més futur el meu esquí. Avui he sortit bastant bé, després hi havia un tram on havies d’empunyar més, que he deixat passar una mica els esquís, després no els acabava de tenir a sota i m’he menjat una mica les línies, he tirat una mica massa recte cap al piquet, i com que avui el gel estava una mica més polit, doncs en fer més per sota he fet un interior i m’he caigut. Avui em quedo més tranquil·la, pensant en continuar treballant en aquesta línia”.

Josh Alayrach, responsable tècnic de l’equip nacional femení: “No és el resultat que esperàvem, però torno a dir que penso que tenim el nivell per a estar al davant. Avui, però, sí que trec un balanç positiu comparat amb ahir perquè la manera amb què afronta la cursa és molt millor, se la veu molt més tranquil·la, crec que té les coses molt més clares i crec que aquesta és la línia que hem de seguir perquè realment arribin els resultats que busquem. La lectura d’avui és molt bona, llàstima que un error la deixa fora, però prefereixo això per a seguir creixent i anar en aquesta línia per a realment arribar als resultats que busquem, que no les maneres d’ahir de dubtes i de no acabar de creure en ella mateixa, quan realment crec que el potencial està allà i que és qüestió de seguir treballant i tenir paciència per a estar al davant. Avui m’ha agradat l’actitud, la manera d’afrontar la cursa, la credibilitat en ella mateixa. No es fica en dubte, i això és el positiu d’avui. Amb aquesta línia de convicció farà millors resultats”.