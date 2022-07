La Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran implanta la gestió de baixes dels pacients des de l’hospital

La Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran ha començat a tramitar les incapacitats temporals (IT) per ingrés hospitalari des dels mateixos hospitals, sumant-se així als hospitals de la regió de Lleida i a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. L’objectiu és “desburocratitzar” la gestió d’aquestes baixes i evitar que els familiars dels pacients hagin de desplaçar-se al CAP de referència de l’usuari per a fer la gestió.

De moment ja s’han començat a gestionar les IT a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, on des de la setmana passada els pacients que ingressen, ja sigui de forma programada o urgent, reben la baixa automàticament. És previst que, quan s’hagi desplegat la mesura als 4 hospitals (Tremp, la Seu, Puigcerdà i Vielha), s’estalviaran entre 1.550 i 2.800 visites anuals als CAP. Actualment, el 14% de les IT generades a la regió són per ingrés hospitalari. En el cas concret dels CAP pallaresos (Tremp, la Pobla de Segur i Sort), seran entre 300 i 560 visites menys.

Miquel Abrantes, director de sector de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, considera la implantació del projecte “rellevant per al territori, ja que tenim una gran dispersió de població i, això, en alguns casos, implica que el pacient hospitalitzat es trobi a més d’una hora de camí del seu metge de capçalera”.

L’adjunta a la direcció del Servei d’Atenció Primària Lleida Nord, Imma Vila, ha dit que aquesta iniciativa “suposa un avenç important en la coordinació entre l’hospital i l’atenció primària, tant per a la millora envers l’usuari a l’hora de gestionar la seva IT, com per a la reducció de tràmits administratius des dels CAP”. Però a més a més, hi afegeix, representa “un punt de partida pel que fa a les actuacions que es poden automatitzar per a facilitar el dia a dia dels metges de família”.

Mentrestant, des de l’Hospital del Pallars, la cap de la Unitat d’Atenció a l’Usuari, Isabel Sancho, defineix el projecte com “una mostra més de l’èxit del treball en xarxa” que ja es fa “des de fa anys” tant a l’Alt Pirineu i Aran com a la regió sanitària de Lleida. Sancho apunta que “la implicació dels administratius, peça clau en la tramitació de les baixes a l’hospital, ha estat excel·lent, com també l’acompanyament que han dut a terme els professionals de sistemes d’informació en la formació i posada en marxa”.

La mesura s’aplica inicialment als pacients hospitalitzats de diverses procedències: urgències, programats quirúrgics i programats mèdics. Així doncs, la tramitació ja s’inicia a l’hospital, en prescriure-la d’acord amb l’ordre d’ingrés. Tan bon punt el pacient està ingressat, l’administració del centre recull la informació requerida per a gestionar la baixa i es genera automàticament el comunicat de confirmació. Això passa quan el pacient segueix ingressat 7 dies, juntament amb l’alta hospitalària amb una validesa de 14 dies.

Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar immediatament des del web La Meva Salut. Els següents comunicats de confirmació s’han de gestionar ja a l’atenció primària. A Catalunya, la gestió de les IT des dels hospitals va arrencar com a pla pilot el febrer passat a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i als centres d’atenció primària de la zona, i recentment s’ha implantat a la Regió Sanitària de Lleida. Ara és el torn de l’Alt Pirineu i Aran i de la resta de regions catalanes.