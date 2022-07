L’atur augmenta en 7.400 persones a Ponent, l’Alt Pirineu i Aran al segon semestre de l’any

L’atur ha augmentat a les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran al llarg del segon trimestre de 2022, segons les dades que ha publicat aquest dijous l’Institut Nacional d’Estadística, 7.400 persones han ingressat a les llistes d’aturats a la demarcació de Lleida entre abril i juny.

Això situa en 22.600 el nombre actual de treballadors sense feina, quan tres mesos enrere eren 15.200. És a dir, un increment pronunciat al voltant del 50%. Això ha fet que la taxa provincial d’aturats hagi pujat més de tres punts: del 6,91% al 10,30%.

Tot i aquesta tendència a l’alça, l’increment respecte d’ara fa un any és més moderat. Al final del segon trimestre del 2021 hi havia 21.900 aturats; és a dir, tot just uns 700 més que ara (+3,1%). Per tant, al llarg del darrer any hi havia hagut una recuperació de les xifres d’ocupació, però aquesta tendència s’ha trencat dràsticament els darrers tres mesos.

En la mateixa línia, en aquest trimestre a la demarcació s’ha perdut 8.900 llocs de treball, ja que s’ha passat dels 205.300 ocupats que hi havia a final de març als 196.400 actuals.

Per sectors, el de serveis és el que més llocs de treball ha perdut (10.400), passant dels 135.500 ocupats del mes de març a només 125.100 ara mateix. L’agricultura també ha caigut, tot coincidint amb les conseqüències de les gelades del mes d’abril, i ha passat de 26.100 ocupats a 24.200 (-1.900).

Per contra, s’ha creat ocupació a la indústria, que genera 30.800 llocs (+3.400), i a la construcció, amb 16.300 ocupats (+100). Per gènere, 11.800 demandants de feina són dones; i 10.700, homes.