Mònica Doria i Miquel Travé accedeixen a les semifinals dels Mundials d’eslàlom en K1

Aquest dijous han començat les proves individuals dels Campionats del Món absoluts de canoa eslàlom, que enguany es disputen a la ciutat alemanya d’Augsburg (Baviera), tot coincidint amb el 50è aniversari de l’estrena d’aquest esport als Jocs Olímpics. Mònica Doria ha tingut un bon inici i ha aconseguit de manera brillant la classificació per a les semifinals de K1 femení, que es disputaran aquest dissabte.

La palista del Cadí Canoë-Kayak i principal representant de l’equip d’Andorra ha obtingut el passi amb un dels millors temps de la classificatòria, en fer una 3a posició amb 99.09, només superada per la italiana Stefanie Horn (98.33) i l’eslovaca Zuzana Pankova (98.43).

L’altra participant del Cadí CK i de la selecció andorrana en K1 femení, Laura Pellicer, ha quedat eliminada amb un 63è lloc a la primera mànega i una 17a posició a la repesca (106.54). El mateix ha passat, amb l’equip espanyol, amb la pontsicana Laia Sorribes, que s’ha quedat a les portes de la semifinal amb un 11è lloc a l’última mànega (104.30), i amb la fragatina Júlia Cuchi, que ha fet un 33è i un 32è lloc a les dues respectives rondes.

Sí que ha aconseguit la classificació la basca Maialen Chourraut, en el seu retorn al màxim nivell. La subcampiona olímpica de l’any passat a Tòquio ha arrencat amb una 24a plaça, però ha segellat l’accés a semifinals amb un 9è lloc a la repesca, on ha marcat un temps de 104.17.

En aquesta jornada també s’ha disputat les classificatòries de K1 masculí, en què l’altre representant del Cadí CK, Miquel Travé, ha passat ronda igualment. L’urgellenc n’ha tingut prou amb un 14è lloc (90.21), a poc més de tres segons del primer classificat, el txec Vit Prindis (86.63). També ha passat a la primera Joan Crespo. El palista basc establert a la Seu ha estat 22è (91.59). En canvi, Manuel Ochoa ha quedat eliminat, amb una 73a plaça a l’inici i una 13a la repesca.

Aquest divendres, classificatòries de C1

Les classificatòries es completen aquest divendres amb la modalitat de C1, en què hi seran presents novament Mònica Doria i Miquel Travé. Per l’equip espanyol, a més de Travé, també hi competeixen el basc Ander Elosegi i el gallec Luis Fernández, en categoria masculina, i les basques Klara Olazabal i Miren Lazkano i la gallega Ainhoa Lameiro, en la femenina. El grup és coordinat per l’urgellenc Guille Díez-Canedo com a seleccionador.

Domini centreeuropeu a la competició de patrulles

Els Mundials van arrencar dimecres amb la competició de patrulles, marcada pel domini dels equips estatals de l’Europa central. En K1 femení la medalla d’or va ser per a l’amfitriona, Alemanya, seguida d’Eslovènia i Polònia. El combinat alemany també es va imposar en K1 masculí, tot compartint el podi amb Gran Bretanya i França. En C1 femení, el títol se’l va emportar la República Txeca, amb Alemanya i Gran Bretanya novament en posicions de medalla. Finalment, en C1 masculí va vèncer Eslovènia, per davant d’Eslovàquia i Itàlia.

L’equip espanyol es va quedar fora de la lluita per les medalles en totes les categories: va tancar la seva participació amb dues 6es posicions a les proves de K1, un 7è lloc en C1 femení i una 12a plaça en C1 masculí.